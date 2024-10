Inter, Calhanoglu: “Voglio chiudere la mia carriera al meglio. Sul futuro in Turchia…”

Lunga intervista al centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu al giornale turco Milliyet. “Non so in quale Paese finirà la mia vita calcistica, ma il mio obiettivo è concludere la mia carriera nel migliore dei modi. Spero che questa idea si realizzi. Se tornerò in Turchia? Personalmente ho sempre puntato a migliorarmi, a essere bravo nel mio lavoro. Tutti conoscono Vincenzo Montella, è un allenatore che ha forti capacità comunicative, sa molto bene dove, quando e come motivarci. Secondo me, Montella e il suo staff sono quelli che hanno cambiato e migliorato questa squadra a livello di sistema: tutti, indipendentemente dal fatto che giochino o no, sanno cosa fare. Anche se è difficile prevedere cosa ci aspetta, si può chiaramente affermare che saremo a un livello più alto rispetto a dove siamo adesso”.