Juventus, Motta coccola Douglas Luiz e svela un segreto

Domani nella Juventus ci saranno cinque indisponibili, assenze pesante per Thiago Motta che dovrà rivedere pesantemente le scelte di formazione rispetto alle ultime uscite. Il tecnico italo-brasiliano a destra non avrà né Conceicao né Gonzalez, a centrocampo invece sarà out Koopmeiners così come McKennie e dietro, ovviamente, il lungodegente Bremer. In compenso il tecnico ha recuperato Weah e, in tempi record, anche Nicolò Fagioli.

Le assenze a centrocampo, particolarmente nel reparto della trequarti, potrebbero spingere Motta a scegliere Douglas Luiz titolare dietro Vlahovic. Una soluzione provata solamente in estate e in qualche spezzone di partita.

Douglas Luiz, finora deludente

Inutile o quasi dire che finora il grande, enorme punto di domanda di questa stagione della Juventus è proprio il brasiliano. Douglas Luiz finora è partito solo una volta titolare, dopo la pausa di settembre, contro l’Empoli. Una prestazione deludente. Negli spezzoni concessi al numero 26 da Motta in questi primi due mesi di campionato, il brasiliano ha dato qualche piccolo segnale positivo, prima che nelle ultime due gare provocasse due rigori. Il secondo decisivo per il pareggio del Cagliari all’Allianz Stadium prima della sosta.

Il centrocampista brasiliano doveva essere l’elemento che avrebbe completamente cambiato le dinamiche del centrocampo bianconero. Invece, fino a questo momento, non ha cambiato né dinamiche, né ha scalato gerarchie.

Motta e la Juventus lo attendono e lo coccolano

Nonostante e prestazioni perlopiù insufficienti il tecnico bianconero e tutto l’ambiente della Juventus stanno aspettando la svolta e il cambio di marcia di Douglas Luiz. Rispetto a questo, oggi in conferenza stampa Thiago Motta ha elogiato il lavoro del suo centrocampista in allenamento. E non solo, ne ha elogiato l’impegno e la dedizione al lavoro. Un modo sicuramente per coccolare il giocatore che ha cominciato male la stagione. Ma anche un modo per incoraggiarlo e coccolarlo.

Non solo, le dichiarazioni del tecnico della Juventus hanno gettato nuova luce su questo avvio di annata deficitario del giocatore verdeoro. Infatti, Motta ha detto che Luiz ha avuto alcuni problemi fisici come altri giocatori. Questi problemi, però, nonostante avrebbero potuto indurlo allo stop, non lo hanno invece fermato. Anzi, il suo è stato l’atteggiamento è stato “fantastico”, secondo il tecnico.

Una rivelazione che spiega tanto dei pochi minuti giocati finora e forse anche di un ritmo gara mai veramente trovato finora. Ora sembra che questi problemi fisici siano superati, e domani ce lo si aspetta in assenza di tanti titolari, nell’undici iniziale per provare a dare una svolta a questa sua prima annata bianconera.