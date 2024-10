Samp, l’eroe del derby Borini è un “separato in casa”. E gennaio si avvicina…

Una delle stranezze di questo travagliato avvio di stagione per la Sampdoria, fa riferimento alla situazione di Fabio Borini. L’attaccante che ha deciso il recente derby di Coppa Italia è infatti finito ai margini delle scelte di Sottil, al punto da essere considerato alla stregua dell’ultima alternativa per il reparto avanzato dei blucerchiati. L’ex giocatore di Roma e Milan è considerato quasi un separato in casa, al punto che spesso e volentieri viene incluso al resto dei compagni solo per la parte atletica nelle sedute di allenamento. Davanti a Borini, nelle attuali gerarchie dei liguri sembrano emergere, oltre a Coda e Tutino, anche La Gumina, Pedrola e Sekulov. Una situazione destinata ad avere evoluzioni anche in vista dell’ormai imminente sessione di mercato di gennaio.