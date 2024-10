Clamoroso Bagnaia, c’è l’annuncio: nessuno in MotoGP se lo aspettava

In vista del Gran Premio d’Australia, Pecco Bagnaia ha svelato cosa potrebbe accadere alla Ducati nel finale di stagione

Attesa alle stelle per il GP di Australia di MotoGP, un weekend importantissimo per il Mondiale quando mancano quattro gare (e 3 sprint) alla conclusione della stagione. Come di consueto, si è tenuta la conferenza stampa dei piloti e in occasione della stessa ha parlato ai presenti Francesco Bagnaia del team Ducati Lenovo, attualmente secondo in classifica nel Mondiale Piloti.

Una prima parte delle sue esternazioni è stata di natura tecnica per preparare l’ambiente allo scenario che ci sarà. Le gare sul circuito di Phillip Island potrebbe essere condizionate da pioggia e raffiche di vento, soprattuto fra sabato e domenica. Fattori che potrebbero incidere sulle dinamiche di sprint e Gran Premio nonché sulla scelta delle gomme.

Un Bagnaia che si presenta, ovviamente, molto motivato sul circuito australiano dove in carriera non è mai riuscito a vincere anche quando gareggiava nelle categorie minori del motomondiale. Lo ricorda lui stesso: “Ho avuto l’opportunità in Moto3, mentre in Moto2 è stato un disastro. In MotoGP mi ci sono soltanto avvicinato, qui non è semplice non prendere rischi”.

MotoGP, parla Bagnaia e sorprende gli appassionati: le dichiarazioni

La conferenza stampa per Pecco Bagnaia è stata anche l’occasione per ritornare sui tema dei team order che avrebbero potuto costituire un aiuto importante. Il pilota torinese ha risposto in modo netto, senza evitare probabilmente una piccola polemica: “Se avessero voluto aiutarmi, a Misano sarebbe potuta andare diversamente con il nuovo telaio, che non stiamo usando”.

Poi il riferimento è a Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, che già si è esposto sulla questione: “Sull’argomento lui è stato molto chiaro a cominciare da quando ho iniziato in scuderia e ancor di più nelle ultime due stagioni. Le moti sono uguali, a essere vincente è la strategia”.

Bagnaia ribadisce che non cambierà nulla negli ordini di scuderia come consuetudine nel team: “La Ducati è così competitiva anche per questo. Non penso che cambierà qualcosa sino a Valencia“. Questa dunque la scelta della Ducati in vista di un finale di stagione all’insegna di un nuovo duello tra Martin e Bagnaia. Nella mattinata di domenica, alle 5 ora italiana, il GP di Australia metterà di nuovo di fronte i due contendenti distanziati ora di 16 punti con lo spagnolo in vantaggio.