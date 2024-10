Milan-Udinese 1-0, Chukwueze lancia Fonseca

Basta un gol di Samuel Cukwueze per regalare 3 punti al Milan contro l’Udinese nel match delle 18.00 a San Siro. Rossoneri in 10 per oltre un’ora dopo l’espulsione di Reijnders che centrano un successo fondamentale.

Milan-Udinese, le formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus Cheek, Leao, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Musah, Abraham.

Allenatore: Fonseca.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Iker Bravo, Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Davis, Kamara, Palma, Brenner, Ebosse, Giannetti, Ekkelenkamp, Modesto, Pizarro.

Allenatore: Runjaic.

La partita

Parte forte il Milan e al 14′ è subito in vantaggio. Accelerazione bruciante di Okafor che lascia sul posto Zemura e serve Pulisic, lucido nel servire l’ex Villareal a segno con una conclusione angolata di prima intenzione. Al 29′ il Milan resta in 10. Espulso Reijnders. Lancio dalle retrovie di Bijol per il taglio di Lovric che si invola verso la porta, venendo steso dal centrocampista olandese. Chiffi estrae subito il cartellino rosso. In chiusura di primo tempo Ehizibue pareggia ma la rete viene annullata. Taglio sul secondo palo di Ehizibue sul pallone messo destro da Zarraga, sfiorato da Lovric. Gol annullato per fuorigioco. Al 60′ contatto Kabasele-Pavlovic. Con il VAR che non richiama Chiffi. A 15 dal termine è poi Pulisic a sfiorare il raddoppio. Grande giocata dell’ex Chelsea che riesce a girarsi calciando col destro, salva Okoye. Poi Abraham fallisce il tap-in. L’attaccante inglese si fa anche male e deve uscire infortunato. Al suo posto entra Loftus-Cheek. Nel finale l’Udinese pareggia ma la rete viene annullata. Maignan fa un mezzo miracolo su Ekkelenkamp, ma non può niente sulla ribattuta di testa del difensore bianconero. Check del VAR per un possibile fuorigioco. Chiffi non convalida la rete per un’irregolarità commessa da Ekkelenkamp. Si resta dunque sull’1-0. Finisce così vince 1-0 il Milan.