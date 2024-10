Mondo del calcio sotto choc, l’ammissione in diretta: lotta contro il cancro

Ammissione in diretta e mondo del calcio sotto shock: ha rivelato tutto sulla sua lotta contro il tumore che dura ormai da tempo

A Madrid nella giornata di venerdì, sul palco di ELLExHope, si è tenuta una giornata di sensibilizzazione sulla lotta contro il cancro e sulla ricerca per debellare una malattia che colpisce sempre più persone nel mondo nonostante il miglioramento delle cure.

Avere il coraggio di affrontare simili malattie non è facile, ci vuole tanta forza di volontà ed è quello che sta dimostrando una nota giornalista che in questa serata ha rivelato di star affrontando anche lei questa lotta, ovvero Sara Carbonero

La giornalista spagnola, ex moglie dell’ex portiere del Real Madrid Iker Casillas e ambasciatrice UNICEF, era una delle special guest di questo evento nel quale ha mostrato non solo la sua forza, ma anche la sua fragilità, parlando apertamente per la prima volta della sua malattia.

Sara Carbonero choc: la giornalista sta lottando contro il cancro

La giornalista spagnola si è commossa ed ha commosso la platea durante questa serata dedicata alla ricerca e al coraggio che devono avere le persone afflitte da questo male nell’affrontare la loro battaglia per la vita.

La stessa Carbonero ha ammesso come sia stata la prima volta che parlava in pubblico della sua malattia, spiegando poi il motivo per il quale preferiva non renderlo noto: “È una parola dalla quale sono scappata per anni e non mi piaceva parlarne perché pensavo che se non ne avessi parlato, non sarebbe stata una realtà” – ha dichiarato mostrando le proprie debolezze e paura – “Dobbiamo normalizzare il cancro, mostrare la nostra vulnerabilità non è una cosa negativa” ha poi aggiunto.

Sara Carbonero ha voluto inoltre mandare un messaggio di speranze a quelle madri malate di cancro che temono di lasciare i loro figli. La Carbonero ha voluto darle forza, affermando come possono vedere eccome i loro figli crescere proprio come sta facendo lei, sebbene sia malata oncologica. Parole che hanno emozionato tutti e non sorprende che in tantissimi, via social e non, le hanno mostrato grande vicinanza in questo difficile periodo della sua vita nel quale si è separata anche da Casillas. Celebre la scena del bacio di quest’ultimo all’allora fidanzata in diretta tv durante un’intervista.