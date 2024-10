Morto l’ex bianconero, notizia terribile: lutto nel calcio italiano

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio, se ne è andato l’ex bianconero: tifosi e tanti suoi ex calciatori piangono la sua scomparsa

Come un fulmine improvviso è arrivata una di quelle notizie in grado di sconvolgere il mondo del calcio. In particolar modo quello italiano che, nelle ultime ore, ha perso una figura piuttosto importante. L’ex bianconero ha perso la battaglia più importante della sua vita contro un brutto male. Lo stesso che lo ha portato, per sempre, via dai suoi cari e da tutti coloro che lo hanno conosciuto.

All’età di 53 anni si è spento Luca Mattiussi. Nativo di Udine, è stato l’ex allenatore della Primavera dell’Udinese che aveva guidato per cinque anni (dal 2012 al 2017) stava lottando da tempo contro un tumore al pancreas. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano andate a peggiorare.

Fino a quando non è stato comunicato, con un post commovente pubblicato dall’Udinese, la notizia della sua dipartita avvenuta nella giornata di mercoledì 16 ottobre. Con il club friulano ha lavorato per ben dodici stagioni partendo dal settore giovanile fino ad arrivare, appunto, alla squadra Primavera.

Calcio italiano in lutto, addio a Luca Mattiussi: ex allenatore dell’Udinese Primavera

L’ex allenatore ha lasciato la moglie Monica, i figli Anna Sofia, Christian ed Alex e tantissime persone che lo ricordano con affetto. I funerali di Mattiussi si sono svolti nella giornata di sabato 19 ottobre, alle ore 10, presso il Duomo di Codroipo. In molti hanno voluto rendergli omaggio e ringraziarlo per quello che ha dato al calcio italiano.

Ad unirsi al cordoglio non solo l’Udinese, ma anche alcuni suoi ex calciatori che sono stati allenati da lui in Primavera e che hanno fatto il grande salto arrivando in Serie A. Tra questi i portieri della nazionale azzurra come Guglielmo Vicario ed Alex Meret che hanno deciso di salutarlo con una ‘storia’ pubblicata su Instagram con scritto: “Grazie mister“.

Nel corso di questi ultimi anni ha valorizzato altri calciatori come Simone Scuffet e Jakub Jankto (ora al Cagliari), Simone Pontisso (Catanzaro), Samuele Perisan (Empoli), Piotr Zielinski (Inter) e molti altri ancora. Dopo aver lavorato con l’Udinese aveva lasciato l’incarico di allenatore per diventare osservatore. Un ruolo che ha ricoperto nell’Inter, suo ultimo club in cui ha prestato servizio.