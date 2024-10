Si ritira un punto fermo della Nazionale, addio improvviso a 37 anni

Il giocatore, importante anche per la Nazionale, ha deciso di dire basta e di chiudere la propria carriera agonistica: addio improvviso a 37 anni

Fulmine a ciel sereno per i tifosi che hanno visto il loro idolo annunciare il ritiro a 37 anni, decidendo di dedicarsi ad altro e mettendo un punto alla sua più che soddisfacente carriera sportiva.

Nella stagione 2013-2014 lo abbiamo visto giocare nel San Antonio Spurs del nostro Marco Belinelli con i quali vinse il titolo NBA ed ora, a dieci anni di distanza, dobbiamo salutarlo. Il basket è stato tutto il suo mondo, ma adesso Aron Baynes ha deciso di dire stop per dedicarsi ad altro e può essere certamente contento di come è andata una carriera che molti avrebbero voluto vivere.

Oltre al titolo con i San Antonio Spurs, Baynes ha militato in altre prestigiose franchigie dell’NBA quali i Boston Celtics, Phoenix Suns e Toronto Raptors, collezionando ben 522 presenze nel campionato a stelle e strisce e divenendone un simbolo nel suo piccolo. In più, Baynes era anche un punto fermo della nazionale australiana e non c’è dubbio sul fatto che l’assenza di uno come lui si farà sentire nel prossimo periodo.

Basket, Baynes dice stop: l’australiano si ritira a 37 anni

A 37 anni, Aron Baynes ha deciso di dire basta e di appendere le scarpette al chiodo dopo aver dato tutto sui campi di NBA e non solo. Il cestista australiano, oltre ad aver ben figurato in America, ha giocato anche in giro per l’Europa, militando in Lituania, in Germania, in Grecia ed in Slovenia, facendosi conoscere un po’ ovunque e lasciando il segno ovunque sia andato.

Per questo motivo, l’annuncio del suo ritiro non può non essere stato accolto con un po’ di sorpresa mista a tristezza da parte dei suoi tifosi e non solo che pensavano, invece, potesse ancora dare molto al basket e alla sua nazionale. Nel 2020 coi Boomers conquistò un indimenticabile bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo e di certo all’Australia un giocatore come lui mancherà moltissimo.

Sebbene non tutta la carriera sia stata rose e fiori, considerati i momenti non felicissimi vissuti in NBA specie con i Boston Celtics e i Phoenix Suns, Baynes non può che essere soddisfatto se si guarda indietro e dà un’occhiata al suo palmares. Il cestista australiano ha chiuso il proprio percorso tornando in Australia per giocare nei Brisbane Bullets in questi ultimi tre anni ed ora per lui è arrivato il tempo per fare altro e godersi in più che meritato riposo.