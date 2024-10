È ufficiale, stop improvviso in Formula 1: Verstappen e Leclerc basiti

Stop improvviso nel campionato di Formula 1: ufficializzata una norma che ha fatto discutere, piloti e tifosi rimangono a bocca aperta

Siamo ormai agli sgoccioli del campionato 2024 di Formula 1 con gli ultimi sei Gran Premi che sono attualmente in programma prima della conclusione della stagione che avverrà il prossimo 8 dicembre ad Abu Dhabi. Prima di quest’ultima corsa ci saranno però altre cinque gare, la prima della quali sarà quest’oggi ad Austin in Texas e si tratta del grande ritorno della F1 a quasi un mese di distanza dall’ultimo Gran Premio corso a Singapore il 22 settembre scorso.

Queste ultime sei gare (Austin, Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi) saranno anche le ultime che conterranno una particolare norma presente oggi nel regolamento della FIA. In queste ore infatti è arrivato uno scossone da non credere all’interno dei piani alti della FIA e un comunicato ha lasciato a bocca aperta sia i piloti delle varie scuderie che tutti i tifosi ed appassionati al seguito del Mondiale.

Formula 1, niente più punto aggiuntivo per chi compie il giro veloce in gara

La FIA ha annunciato nelle scorse ore che dal prossimo anno si tornerà ad avere 25 punti come massimo di quantitativo ottenibile in una gara e più in generale anche in un fine settimana in cui non è prevista la gara sprint che continuerà invece a consentire ai piloti di incrementare il loro bottino.

Questo perché il punto aggiuntivo per chi ottiene il giro veloce in un Gran Premio verrà rimosso al termine di questa stagione 2024 e non ci sarà quindi nessun “premio” se non la sola statistica per il pilota che avrà segnato un giro di pista in minor tempo. Questa norma del punto aggiuntivo era stata integrata al regolamento di Formula 1 nel 2019 e ora, dopo cinque anni verrà nuovamente rimossa.

Aveva fatto grande scalpore nell’ultimo Gran Premio la mossa di Racing Bulls, scuderia satellite di Red Bull, di far fermare Daniel Ricciardo e farlo rientrare per ottenere il giro veloce. Questa decisione ha di fatto tolto un punto a Lando Norris che sta lottando per il titolo Mondiale con Max Verstappen.

Ora cambierà quindi nuovamente tutto con la lotta per il prossimo mondiale, il quale vedrà Verstappen, Leclerc, Norris ed Hamilton tra i protagonisti, che non comprenderà più il punto addizionale per il giro veloce.