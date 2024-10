F1, cambio team per un big: l’annuncio gela i tifosi

L’ultimo annuncio del big di Formula 1 ha lasciato senza parole i tifosi: le ultime su un eventuale cambio team

Il Mondiale 2024 di Formula 1 sta per entrare nella fase finale della stagione. Il weekend di Austin è infatti il sestultimo nel fittissimo calendario di quest’anno: saranno Max Verstappen e Lando Norris a contendersi il titolo iridato, con il pilota olandese che può comunque vantare un divario importante in classifica con il britannico della McLaren.

In attesa di capire come terminerà questo campionato del mondo in molti già guardano al 2025, un anno in cui ci saranno dei cambiamenti importanti al volante delle varie scuderie. Lewis Hamilton inizierà infatti la sua nuova avventura in Ferrari, mentre Carlos Sainz indosserà la tuta della Williams. La Mercedes, dopo aver corteggiato a lungo Verstappen, ha scelto di puntare sul giovane talento italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

E per quanto riguarda la Red Bull? Max Verstappen ha un contratto fino al 2028 con il team anglo-austriaco ma il suo rapporto con la scuderia di Milton Keynes non è più quello di una volta: tutto può succedere, specialmente se dovesse perdere la corona. Per quanto riguarda Sergio Perez, invece, il suo destino sembra ormai segnato.

È finita, un big poteva cambiare team: parole chiarissime

Le ultime dichiarazioni di Helmut Marko non lasciano spazio a interpretazioni: secondo il noto consulente Red Bull saranno Yuki Tsunoda e Liam Lawson a concorrere per il secondo volante del team, con Isack Hadjar come possibile outsider. Eppure Checo continua a vedersi in Red Bull: in una recente intervista rilasciata a ‘GQ’ il messicano ha rivelato di aver detto no ad altri due team.

“Ci sono state un paio di opportunità per cambiare team. Le ho studiate, ma mi sono detto che la sfida con Red Bull mi piaceva di più”, le parole di Sergio Perez, che poi ha sottolineato di voler chiudere la carriera al top e di non preoccuparsi troppo delle voci che lo vogliono fuori dalla Red Bull.

“Nello sport funziona così – ha aggiunto Checo – se sbagli due gare ti vogliono fuori. Fa parte del gioco”. Eppure le voci che circolano sul suo futuro non possono certamente fargli dormire sonni tranquilli: servirebbe un exploit in questa parte finale della stagione per far cambiare idea ai vertici della Red Bull.