Fabio Fognini lo ha fatto davanti a tutti, gesto inequivocabile!

Fabio Fognini non si nasconde: il tennista lo ha fatto davanti a tutti, il gesto inequivocabile ha stupito i tifosi

L’Almaty Open non è andato secondo le previsioni di Fabio Fognini che, lo scorso 15 ottobre, è stato eliminato nel primo turno della competizione dal finlandese Otto Virtnanen, impostosi sull’azzurro in due set per 6-3, 7-6.

Una brutta sconfitta quella subita da Fognini, attualmente al 76° posto nel ranking ATP, ko dal finlandese che si trova al 116° posto in classifica. Percorso sfortunato per il tennista italiano che ha già lasciato l’Almaty Arena ed il Kazakistan per fare ritorno in Italia dove è tornato a vivere dopo aver passato gli ultimi anni negli Stati Uniti ed in Spagna.

Da questo punto di vista, Fognini ha sempre dimostrato un grande attaccamento per il suo paese natio e ai colori azzurri, tanto che prima di ristabilirsi in maniera definitiva, rientrava spesso quando poteva. Sul tennista azzurro si possono affermare e dire tante cose, gli si possono fare tante critiche positive o negative riguardo i risultati di campo, ma non che non ami l’Italia.

Un qualcosa che lo stesso Fognini ci ha tenuto a mostrare via social pubblicando una storia sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire i suoi tifosi.

Fognini e l’orgoglio di essere italiano: il gesto è inequivocabile

Fabio Fognini è legato all’Italia. Al di là di tutto, al tennista azzurro non gli si può proprio dire che non abbia un forte legame col proprio paese e lui stesso si è reso protagonista di un gesto inequivocabile che ha fatto impazzire i tifosi. Tramite il suo profilo Instagram, Fognini ha pubblicato una storia contenente una lettera dell’Agenzia delle Entrate, ma ciò che più è saltato all’occhio è stato ciò che ha scritto ovvero “Io cittadino italiano! Sportivo residente in ITALIA!”.

La scritta ha subito fatto impazzire i tifosi, oltre a strappargli un sorriso, contenti che Fognini rivendichi così tanto le origini ed il tennista azzurro ci ha tenuto a rimarcarlo. Alcuni, però, hanno voluto interpretare tale messaggio come una frecciata nei confronti di Sinner che, invece, dal 2020 ha trasferito la propria residenza anagrafica e fiscale nel Principato di Monaco.

Tuttavia, anche altri tennisti italiani come Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini hanno deciso di trasferirsi nel Principato di Monaco e la storia postata da Fognini potrebbe anche essere rivolta loro. Non è dato sapere, dunque se l’azzurro si riferisse a loro o meno, ma è chiaro che il tennista ci tiene alle proprie radici liguri ed al suo paese ed è per questo che si è deciso a tornare in maniera definitiva in Italia dopo aver vissuto a lungo all’estero.