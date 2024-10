Lecce, Sticchi Damiani assolve Gotti: “Devo assumermi le mie responsabilità”

Pesante sconfitta per il Lecce, travolto sul 6-0 a domicilio dalla Fiorentina. Al termine del match Saverio Sticchi Damiani, presidente dei giallorossi, conferma Gotti sulla panchina e si assume le responsabilità per il momento presente.

Lecce, le parole di Sticchi Damiani

Il presidente del Lecce ha parlato così a Telerama: “No, non si commenta perché è un passivo troppo brutto figlio di una brutta prestazione, resa ancora più complicata poi dall’espulsione. Comunque ci sta che in questa giornata, dove lo hanno ricordato anche i tifosi, sia io ad dovermi assumere tutte le responsabilità perché nel momento in difficolta l’ho sempre fatto e ho voluto sempre fare da scudo a tutti, nessuno escluso, e diciamo che anche la comunicazione data in questi mesi è sempre stata una comunicazione tale che se ci fosse stata una difficoltà, era una difficoltà da attribuire al presidente e quindi ero consapevole allora ne sono consapevole oggi. A me il compito in questo momento di prendere la responsabilità e cercare di trovare una soluzione, sperando ovviamente che tutti quanti possano, diciamo fino in fondo cercare, di dare il massimo e dare ancora di più. Non posso dire cullarsi sul fatto che io mi prenda le responsabilità di tutto“.

Prosegue e conclude Sticchi Damiani: “Io sono convinto che questa squadra ha dei valori che difenderò. E’ da inizio campionato che sto difendendo questo gruppo, il lavoro fatto e sono sicuro che la coscienza di questo gruppo ci darà le risposte e mi darà le risposte che mi aspetto“.