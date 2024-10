“Marcell Jacobs è ancora qui?”: caduta terribile

Un giudizio non certo piacevole per Marcell Jacobs. Lo sprinter italiano è stato denigrato sui social

Lo sprinter italiano più in vista è senza dubbio Marcell Jacobs. Per lui parlano i numeri e soprattutto i risultati ottenuti. Il corridore nativo di El Paso, specialista nei 100 metri piani maschili, viene da numerosi encomi e soddisfazioni personali.

Jacobs ha conquistato tre medaglie d’oro europee, un argento mondiale e soprattutto due ori alle Olimpiadi. Entrambe queste ultime prestigiose vittorie sono arrivate durante i giochi di Tokyo del 2021, quando l’azzurro ha trionfato sia nella finale dei 100 metri, sia nella staffetta 4×100 assieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

Peccato che nell’ultima olimpiade disputata, quella della scorsa estate a Parigi, Jacobs non sia riuscito a ripetere gli exploit di tre anni prima. Lo sprinter classe ’94 si è fermato al quinto posto nella finale dei 100 metri, stabilendo però il suo record stagionale correndo in 9.85. Non positiva anche la prestazione nella staffetta, visto che il team italiano si è classificato quarto, ad un passo da centrare il podio.

Jacobs, il post sui social lo prende di mira

Non si può però parlare di grande delusione per Marcell Jacobs, visto che chi lo conosce e lo segue da vicino sa che si è presentato a Parigi in condizioni atletiche non perfette, al termine di un biennio ricco di problemi fisici e difficoltà di vario genere. Inoltre il tempo ottenuto nella finale dei 100 è assolutamente onorevole, avendo migliorato il cronometro della precedente finale vinta agli Europei di Roma sulla stessa distanza.

Eppure c’è chi ha deciso di schernire Jacobs in maniera pubblica, in occasione dell’uscita sulla piattaforma Netflix di Sprint – stagione 2 ovvero la docuserie che segue la vita e la preparazione dei velocisti in vista dell’Olimpiade di Parigi. Nella prima parte si documentava la vita e l’impegno di questi atleti dai giochi di Tokyo in avanti, mentre in questo remake ci si sofferma su quanto avvenuto la scorsa estate.

Un utente, nel commentare su X l’uscita della seconda stagione, ha lanciato una vera frecciata nei confronti del nostro atleta: “Nella serie c’è ancora Marcell Jacobs? A questo punto, questo è un documentario sulla sua caduta dall’alto”.Facendo dunque riferimento al calo di rendimento dell’azzurro da Tokyo a Parigi.

Marcell Jacobs is still here? At this point, this is a documentary on his fall from the top. https://t.co/jvCYoHIAHC — I👀_Zebz (@I_Zebz) October 17, 2024

Una battuta che non farà piacere al diretto interessato ed a tutti gli appassionati di atletica leggera in Italia che continuano a considerare Jacobs come il miglior sprinter italiano di sempre insieme a Pietro Mennea.