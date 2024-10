Serie A, Roma-Inter: le formazioni ufficiali

Alle 20:45, via all’ultima delle cinque gare di questa domenica di Serie A, valida per l’ottava giornata del massimo campionato. In campo, allo Stadio Olimpico, la Roma di Ivan Juric prova a fermare la corsa dei campioni d’Italia uscenti dell’Inter di Simone Inzaghi.

Le formazioni ufficiali di Roma e Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.