Champions, Europa e Conference League: domani riparte l’Europa delle italiane

Archiviato l’ottavo turno del campionato di Serie A, per le otto italiane qualificate nelle coppe europee inizia una settimana intensa. Le cinque protagoniste nostrane delle Champions League, le romane in Europa League e la Fiorentina in Conference League saranno impegnate nella “League Phase” delle rispettive competizioni continentali. Tre giorni intensi di calcio: martedì, mercoledì e giovedì, dove si giocheranno almeno due gare al giorni per le Italiane.

Champions League

Il programma lo aprirà la Champions League, domani alle 18:45. Via al terzo turno della fase a girone unico con 36 squadre. Si riparte da una situazione molto chiare per tutte le italiane: la Juventus a quota 6 punti, Inter e Atalanta a 4, il Bologna 1 punto, il Milan ancora fermo al palo con 0 punti in classifica.

Martedì

E ad aprire le danze sarà proprio il Milan, domani, con la sfida della serata alle 18:45, a San Siro, contro il Club Brugge. La formazione ha vinto nell’ultima gara della Champions, in trasferta, contro lo Sturm Graz e quindi è a quota tre punti. I rossoneri vogliono sbloccarsi dopo i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

In serata, alle 21, altre due sfide con le italiane protagoniste.

La Juventus all’Allianz Stadium di Torino ospita lo Stoccarda. I bianconeri sono quota 6 punti e sono una delle 7 squadra ancora a punteggio pieno. La formazione del sud della Germania ha conquistato finora un punto in due gare pareggiando in casa contro lo Stoccarda. Dal canto suo la Juventus vuole continua a fare bene, dopo i successi su Lipsia (in 10 contro 11) e con il PSV Eindhoven.

Contemporaneamente, a Birmingham, il Bologna sfiderà l’Aston Villa in una gara molto complicata per i rossoblù. La squadra di Italiano è bloccata in una impasse che non le permette di trovare continuità. Il pareggio di Genova non è il modo migliore per approcciare alla sfida. Visto e considerato che i Villans hanno sei punti e in Champions hanno appena battuto il Bayern.

Mercoledì

Anche nella seconda giornata di gare, il programma delle italiane comincia alle 18:45. Al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta ospiterà il Celtic Glasgow. Un’occasione ghiottissima per Gasperini e i suoi ragazzi di scalare ancora la graduatoria. Gli scozzesi hanno ottenuto un roboante 5-1 in casa nella 1^ giornata, ma in trasferta a Dortmund hanno rimediato un duro 7-1. La Dea, invece, vuole bissare il grande successo sullo Shakhtar.

Alle 21, invece, l’Inter di Simone Inzaghi sarà di scena a Berna contro gli svizzeri dello Young Boys. La formazione nerazzurra vuole dare continuità al successo sulla Stella Rossa. E quale occasione migliore per farlo contro la modesta formazione elvetica? Nelle prime due gare ha rimediato due ko (Aston Villa e Barcellona), subendo 8 reti e non segnandone nemmeno una.

Europa League, giovedì

Si aprirà alle 18:45 anche il programma della terza giornata di Europa League. La seconda competizione UEFA torna a giocarsi completamente di giovedì, con le gare spalmate sui soliti due orari, il già citato 18:45 e ore 21.

Alle 18:45, appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, per la gara tra Roma e Dinamo Kiev. I giallorossi hanno disperato bisogno di una vittoria per dare ossigeno alla propria classifica. La squadra di Juric è ferma a quota 1 punto, grazie al pari interno contro l’Athletic Bilbao e poi il ko in Svezia contro l’Elfsborg. Ora la sfida alla formazione della capitale ucraina, che farà scattare il confronto diretto anche con la Lazio, vittoriosa sulla DInamo Kiev nella prima giornata.

Proprio la Lazio, invece, sarà impegnat alle 21 a Enschede, in Olanda, a casa del Twente. I biancocelesti con due nette vittorie nelle prime due 3-0 alla Dinamo Kiev e 4-1 al Nizza, guida il girone e spera di poter continuare a farlo. Soprattutto contro una squadra come quella olandese, reduce da due pari nelle prime due gare: Manchester United e Fenerbahce.

Conference League, giovedì

Infine, sempre giovedì sera, contemporaneamente alla Roma alle 18:45, nella 2^ giornata della “League Phase” della Conference League (32 squadre e 6 gare). La Fiorentina giocherà questa seconda gara in trasferta in casa dell’FC San Gallo, in trasferta, in Svizzera. La formazione elvetica ha preso una importante batosta in trasferta all’esordio contro il Cercle Brugge, vittorioso 6-2. La Viola, invece, ha vinto in casa contro la modesta formazione del The New Saints.