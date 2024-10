Gianmarco Tamberi manda in visibilio i fan, lo scatto fa il giro del mondo

I più accaniti tifosi di Tamberi saranno sicuramente colpiti dalle foto che stanno girando e che ritraggono il campione. Tutti sorpresi

Non è stato un periodo semplice per Gianmarco Tamberi, campione olimpico, ma poco fortunato agi ultimi giochi di Parigi la scorsa estate. Da poco è anche orgoglioso testimonial della Regione Marche. I risultati in terra francese sono stati deludenti, anche a causa di alcuni problemi fisici. Adesso sta cercando di trovare altre soddisfazioni, di distrarsi, e continua a far parlare di sé anche al di fuori delle competizioni.

La sua vita familiare sta andando invece alla grande ed è stato tra i protagonisti di uno degli eventi più attesi a livello mondiale. Ci sono una serie di scatti che lo vedono protagonista e i suoi tifosi sono impazziti. Il campione di salto in alto ha fatto un’apparizione di grande impatto, accompagnato ovviamente dalla moglie Chiara Bontempi.

A New York si è suggellato il legame tra Gimbo Tamberi e Giorgio Armani: l’atleta azzurro è stato protagonista della sfilata primavera-estate 2025. Col tempo il rapporto tra i due si è consolidato, con il saltatore marchigiano che è ormai uno dei rappresentanti del marchio a livello mondiale. Alla sfilata newyorkese, Tamberi ha davvero rubato la scena, mandando in visibilio i tifosi. A proprio agio sul tappeto rosso quasi quanto in pista, ha unito il mondo dello sport e quello della moda. La sua influenza è sempre maggiore.

Durante l’evento, Tamberi ha incontrato personalità italiane di spicco, come per esempio Laura Pausini e Paola Cortellesi, con cui ha posato per alcuni selfie d’eccezione. Le icone della musica e del cinema hanno reso ancora più bella la serata: con la presenza di Tamberi all’evento, hanno rappresentato insieme l’eccellenza italiana su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.

Tamberi, scatti mozzafiato con icone mondiali

Ovviamente però alla sfilata di Armani non c’erano solo italiani: hanno partecipato numerose celebrità note in tutto il mondo. Si tratta pur sempre di uno degli eventi più importanti nel mondo della moda. Tra i nomi di rilievo c’erano anche attori di fama mondiale come Orlando Bloom e l’iconica Pamela Anderson, che hanno aggiunto un tocco hollywoodiano a un’atmosfera già elegante.

Una serata speciale, in cui Tamberi è stato perfettamente a proprio agio, in mezzo a tante personalità di spicco. Dimostra di essere versatile, capace di destreggiarsi sia nel mondo dello sport che in quello della moda. Ovviamente questo nuovo ruolo di ambasciatore nel mondo per Armani gli ha permesso di aumentare la propria influenza, allargando i propri orizzonti. È un atleta moderno perfetto: coniuga forza, determinazione e stile e la sua presenza a eventi di questo tipo conferma che ormai è un’icona di livello globale.

Sua moglie Chiara è sempre al suo fianco: Tamberi condivide con lei ogni successo e avventura. La coppia è nota per la forte complicità e ha dimostrato ancora una volta di essere molto unita. Si sono mostrati affiatati e di gran classe. Ovviamente la sua presenza ha dato ulteriore fascino alla serata: i due erano perfettamente in sintonia e molto eleganti. Gli scatti della serata, con Tamberi in mezzo a tanti elementi di spicco hanno mandato in visibilio i suoi tifosi, che lo hanno anche visto tirato a lucido.