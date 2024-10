OLIVER WEIS TRIONFA NELL’EPT MAIN EVENT DI CIPRO, ANDREA DATO È OTTAVO

Nel testa-a-testa per il titolo, il giocatore tedesco ha battuto Georgios Tsouloftas, negando così al cipriota non solo il primo premio e il trofeo, ma anche la possibilità di diventare il 18° vincitore di un ME EPT tra le “mura amiche”. Per gli appassionati di storia, l’elenco di chi ha conquistato il titolo nel proprio Paese è questo: John Shipley (Londra 2004), Mark Teltscher(Londra 2005), Mads Andersen (Copenhagen 2005), Victoria Coren-Mitchell (Londra 2006), Sandra Naujoks (Dortmund 2009), Antonios Matios (Vilamoura 2009), David Vamplew(Londra 2010), Lucien Cohen (Deauville 2011), Mickey Petersen (Copenhagen 2012), Remi Castagnon (Deauville 2013), Daniel Pidun (Berlino 2013), Arsenii Karmatkii (Sochi 2018), Nicolas Dumont (francese, Montecarlo 2018), Ruslan Bogdanov (Sochi 2020), Artur Martirosian (Sochi 2021), Eugeniy Starinkov (Sochi 2021) e Ian Hamilton (Londra 2022). LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT