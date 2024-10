Inter, Bisseck: “La Roma è il passato. Mi aspetto di giocare di più”

Accanto a Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, è intervenuto il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, alla vigilia della sfida con lo Young Boys. “La vittoria di Roma è importante ma è il passato. Non dobbiamo pensare alla Juve adesso, dopo aver giocato domani possiamo parlare della Juve”.

Sogno? “Quello di poter ripetermi nel vincere con l’Inter.Sono arrivato dalla Danimarca in uno dei migliori club del mondo, è un passo enorme ma ho imparato molto specie nella fase difensiva. Penso che il mio livello si stia alzando, poi non conta il ruolo dove gioco”.

Pavard? “Non è facile davanti a un giocatore di questo livello. Lui è un grande giocatore, dal quale posso imparare e che ha più esperienza di me. Tutto per me sta nel dare la sicurezza al mister ad ogni livello. Poi è il mister che decide, ora però mi aspetto di giocare un po’ di più”.