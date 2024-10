Lo Stoccarda vince in casa della Juve: non basta un super Perin, decisivo El Bilal Touré

Partita chiusa a senso unico dominata in lungo e in largo dallo Stoccarda che nell’arco dei 90 minuti ha meritato di fronte ad una Juventus che incappa nella prima sconfitta della stagione.

Nel primo tempo prodigioso Perin: prima su Leweling e poi su Demirovic con il portiere bianconero salvato anche dal palo. Nella ripresa al 47′ i tedeschi passano in vantaggio con Undav ma la rete viene annullata per un tocco di mano dopo una disattenzione di Danilo. Thiago Motta ridisegna la squadra con gli ingressi di Locatelli, Weah e Cambiaso che non portano gli effetti sperati. Ancora una volta decisivo Perin prima su Demirovic e poi su Millot.

Lo Stoccarda cresce e all’84’ sfiora la rete del vantaggio: ingenuità di Danilo che viene espulso per doppio giallo per un’entrata scomposta su Rouault. Dal dischetto si presenta Millot: Perin indovina l’angolo e respinge la conclusione. Il migliore in campo della Juventus nulla può al 91′ sul gran gol di El Bilal Touré: scambio con Millot che con l’esterno serve l’ex Atalanta che con un gran tocco si presenta davanti Perin battendolo dall’area piccola. il 22 ottobre coincide con il primo ko stagionale bianconero.