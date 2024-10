Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird ai microfoni di Sky Sport. “Sto vedendo la squadra che sta migliorando tanto. C’è più equilibrio, serve più stabilità ma è un lavoro che stanno cercando e stanno facendo di tutto per averlo. Degli errori fatti abbiamo pagato tanto. Vero, zero punti in Champions è stasera sarà importante per prendere i primi punti”.

Fonseca? “Stiamo lavorando come prima, non cambia niente. Fonseca sia se stesso, è lui l’allenatore e certe questioni devono risolvere dall’interno, sono adulti e devono prendersi le loro responsabilità. Ed è quello che stanno facendo”.

Leao? “Anche io calciavo male, fino a quando non ho trovato Fabio Capello e poi ho iniziato a calciare bene. Tutto ciò che stiamo facendo è un lavoro per crescere. Il lavoro si fa in allenamento e in campo si vedono i risultati. Rafa prova a migliorare e ha sempre persone che lo aiutano”.

Champions League? “Andare più avanti possibile. Abbiamo creato una squadra che deve fare bene non solo in Italia, ma anche in Champions League. Il Milan sta bene, è tutto positivo. Ovvio che più vai avanti in Champions e più economicamente va meglio. Io parlo per la parte sportiva e dico che voglio vincere, ma si sa che le cose vanno di pari passo”.