Verstappen non ne può più: annuncio furioso

Il pilota olandese furioso, spaventa tutti con un annuncio incredibile: adesso Max Verstappen ha perso la pazienzaù

Il weekend in Texas sembrava cominciato nel migliore dei modi per Max Verstappen e la Red Bull. Il primo posto nella Sprint Race del sabato nella quale il tre volte campione aveva anche incrementato il vantaggio sul primo inseguitore, Lando Norris, aveva lasciato buone sensazioni per la gara della domenica.

Così non è stato, almeno non del tutto. Non senza fatica il figlio di Jos è salito sul gradino più basso del podio, non riuscendo però a tenere il passo della Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno confezionato una domenica meravigliosa, una doppietta – la seconda in questa stagione, dopo quella in Australia – che ha fatto impazzire di gioia i tifosi della ‘Rossa’. E adesso sembra proprio che la SF24 abbia fatto un balzo prestazionali in avanti davvero notevole: tutt’altro scenario di quello che domenica dopo domenica sta configurandosi in quel di Milton Keynes.

Sono ora 57 i punti che Verstappen ha racimolato su Norris, arrivando quantomeno a incrementare il suo vantaggio anche se gran parte del merito va proprio a Max. Un talento eccezionale che sta sopperendo alle mancanze della RB20 che, da diversi mesi, non è più la vettura di riferimento nel paddock. A questo punto l’olandese, lanciato verso il suo quarto titolo mondiale consecutivo, non ne può più. E le dichiarazioni venute a galla solo una manciata di ore fa non possono non spaventare i tifosi della Red Bull: così Verstappen ha spiazzato tutti.

Red Bull gelata: Verstappen spaventa tutti

Archiviato il terzo posto di Austin, tornano a fare capolino i problemi in casa Red Bull. E a evidenziarli, con delle dichiarazioni durissime, è stato lo stesso Max Verstappen che dopo la gara in terra statunitense, ha rivelato un dettaglio che ha spaventato i tifosi e inquietato i vertici di Milton Keynes.

Si parla da tempo di un possibile addio di Max, viste le prospettive non troppo esaltanti per il futuro dopo gli addii di Newey, Courtenay e Wheatley tra gli altri. A questo punto il ‘Telegraaf’ ha riportato le dichiarazioni del pilota olandese che non le ha mandate a dire e con grande schiettezza ha attaccato apertamente il rendimento della sua vettura. Un attacco diretto a chi in Red Bull, da mesi, lavora ai miglioramenti della RB20.

“Tutto quello che era stato previsto in termini di aggiornamenti prima di Monza lo abbiamo buttato via”, ha detto il tre volte campione del mondo evidentemente contrariato dal non poter più guidare una vettura troppo competitiva rispetto a quelle rivali. E così le parole di Verstappen apriranno, decisamente, una nuova polemica. Dal suo futuro a quello che sarà un finale di stagione rovente, visto anche il ritorno in grande stile della Ferrari con uno scatenato Charles Leclerc.