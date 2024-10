Bagnaia-Marquez, esplode la bomba: nessuno lo avrebbe immaginato

Colpo di scena clamoroso in MotoGP, scoppia un vera bomba tra Bagnaia e Marquez: i tifosi restano senza parole

Venti punti separano Pecco Bagnaia dalla vetta della classifica, a soli tre appuntamenti dal termine di un mondiale MotoGP tra i più emozionanti degli ultimi anni. Molti di più sono invece quelli che dividono Marc Marquez dal secondo posto occupato attualmente dal suo futuro compagno di squadra. Eppure, se c’è una cosa che la gara di Phillip Island ha lasciato in eredità è la sensazione che possa essere proprio l’ex pilota Honda a poter diventare, in maniera clamorosa, l’arbitro di questo Mondiale. E in qualche modo lo hanno confermato in conferenza stampa gli stessi protagonisti.

Con una bagarre così intensa come quella che stiamo godendo in questa edizione del Motomondiale, anche un solo punto può fare tutta la differenza per il risultato finale. Figuriamoci cinque punti. Proprio per questo motivo sono stati in molti, tra i tifosi di Pecco Bagnaia, a esultare con grande entusiasmo per la vittoria di Marc in Australia. Un successo che, di fatto, ha tolto al connazionale Martin quei cinque punti in più che potrebbero pesare moltissimo tra tre gare.

Lo sanno bene gli stessi protagonisti dell’ultimo gran premio, soprattutto i due futuri compagni di squadra, Pecco e Marquez. Intervenuti uno accanto all’altro nella conferenza post gara, non si sono trattenuti dal lasciarsi scappare un botta e risposta che ha destato scalpore tra tutti gli appassionati.

MotoGP, colpo di scena tra Marquez e Bagnaia: cosa è successo

I malpensanti che si erano convinti della possibilità che Marquez potesse lavorare, in queste ultime gare, per ‘favorire’ il connazionale Martin ai danni del suo futuro compagno di squadra, Pecco Bagnaia, si sono dovuti ricredere. Chi immaginava che il catalano avesse voglia di mettere i bastoni tra le ruote al pilota torinese per fare uno sgarbo al suo vecchio rivale, Valentino Rossi, era ancora più in errore.

Per quanto a molti siano tornati alla mente i fatti del 2015 dopo questo gran premio australiano, quando Marc fu in effetti a suo modo arbitro nel confronto per il titolo tra lo stesso Dottore e Jorge Lorenzo, la situazione attualmente è molto diversa e stavolta il numero 93 sembra intenzionato a rimanere equidistante.

A confermarlo è stato lo stesso Bagnaia in conferenza stampa: “Penso che più che aiutare me Marc volesse la vittoria. Jorge era fortissimo, Marc ha sbagliato in partenza ma aveva un ritmo molto più veloce. Alla fine ha vinto e dubito che pensasse al 2015 in quei momenti“.

Una tesi più che realistica quella di Pecco, che non ha tempo e voglia di rimuginare su cosa passi per la mente dei suoi rivali, convinto di potercela fare con le proprie forze a rimontare in classifica. Anche perché i prossimi due appuntamenti, in Thailandia e Malesia, sono favorevoli al suo stile di guida. Il destino potrebbe quindi essere ancora nelle sue mani.