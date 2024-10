Europa e Conference League, le probabili formazioni di Roma, Lazio e Fiorentina

Domani, terza giornata di gare europee per le squadre italiane. Dopo la due giorni di Champions League, il giovedì tocca alla seconda e terza competizione UEFA: Europa League e Conference League. Alle 18:45, la Roma giocherà all’Olimpico la terza gara della League Phase di Europa League contro la Dinamo Kiev: i giallorossi hanno necessità di vincere per non mettersi nei guai. La Lazio, a punteggio pieno dopo le prime due gare, alle 21 fa visita al Twente.

Mentre, la Fiorentina in Conference League, alle 18:45, in casa del San Gallo in Svizzera.

Roma-Dinamo Kiev

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, N’Dicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavo, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko, Voloshyn, Buyalskyi, Kabaev; Vanat. All. Shovskoskyi.

Twente-Lazio

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, van Wolfswinkel, Rots; Lammers. All.: Oosting.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.

San Gallo-Fiorentina

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati Zigi; Faber, Vallci, Stanic, Yannick; Görtler, Quintillà, Stevanovic; Toma; Mambimbi, Geubbels. All. Maaßen.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martínez Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Adli; Ikoné, Beltrán, Sottil; Kouame. All. Palladino.