Hamilton svela tutto, è ufficiale: tifosi della Ferrari col fiato sospeso

Per la prima volta gli è capitato ad Austin, dove aveva trionfato cinque volte in carriera. Hamilton svela cosa gli è successo

Il Gran Premio di Austin è stato un vero trionfo per i tifosi della Ferrari. Charles Leclerc ha vinto grazie a una partenza straordinaria, precedendo oltre a Sainz anche Verstappen e Norris, forti delle prime due posizioni in griglia.

Un weekend trionfale completato anche dal risultato di Carlos Sainz, capace di superare proprio Verstappen e di conquistare un secondo posto che vuol dire doppietta, l’ennesima della storia della rossa in F1. Se da una parte c’è chi esulta come i due ferraristi, dall’altra Lewis Hamilton è deluso per aver concluso la gara anzitempo. Il futuro pilota della Ferrari ha spiegato cosa gli è successo nel GP texano.

Hamilton fuori al GP di Austin: non gli era mai successo prima

Non è cosa da lui ritirarsi da un Gran premio, per giunta vinto per ben cinque volte in carriera. Lewis Hamilton tuttavia non arrivava al GP di Austin nel migliore dei modi. Prima aveva deluso nella Gara Sprint, poi non è riuscito a qualificarsi per il Q1 in qualifica. In gara, partito dalla 17esima posizione, la situazione è peggiorata. Al terzo giro del GP, presso la curva 19, Lewis è finito fuori pista probabilmente a causa di un guasto.

Lo stesso Hamilton ne ha parlato nel post gara, non tralasciando la delusione per non aver potuto dire la sua negli Usa. Per lui, e la sua storia parla chiaro, essere eliminato dopo appena tre giri è una mazzata troppo difficile da sopportare.

Ecco le sue dichiarazioni in merito: “C’è una prima volta per tutto, credo”, ha detto Hamilton. “Non stavo nemmeno spingendo a quel punto e la macchina ha iniziato a rimbalzare, ho avuto un vento di coda di 40 chilometri, ma la ruota sinistra rimbalzava in aria e poi ho perso il backend”.

“Mi dispiace tanto per tutta la squadra,, sono devastato, ma si va avanti lo stesso. Cosa posso fare ora? Cerco di prepararmi meglio per la prossima settimana. Speriamo di avere la macchina in un posto migliore la prossima settimana”. Il ritiro di Hamilton non fa contenti nemmeno i tifosi della Ferrari, dallo scorso febbraio sostenitori indiretti di Lewis: la speranza è che il sette volte iridato arrivi a Maranello carico e voglioso di vincere.