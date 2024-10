Sono sempre bomber… di qualità: Kane vs Lewandowski, che scontro!

La sfida tra Barcellona e Bayern Monaco è uno degli incontri più attesi della terza giornata di Champions League. Una gara che mette in luce anche uno scontro frontale tra due attaccanti più forti del calcio moderno: Robert Lewandowski e Harry Kane. Capacità realizzativa notevole, ma non solo: due numeri nove che legano il gioco e lo costruiscono per le rispettive manovre.

Numeri da urlo, quasi da leggenda: il polacco ha 697 gol all’attivo, l’inglese non è certamente da meno con 421 reti. Il polacco conosce molto bene la retroguardia bavarese e chissà che non possa essere un tassello rilevante nell’economia costruttiva dell’incontro.

Lewandowski e Kane, d’altronde sono bomber. E stasera sarà spettacolo puro.