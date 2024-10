Serie A, gli squalificati della nona giornata: Milan senza Theo e Reijnders

Saranno cinque gli squalificati alla 9ª giornata della Serie A: in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Reijnders (Milan), Gallo (Lecce) e Romagnoli (Lazio), tutti e tre espulsi rispettivamente contro Udinese, Fiorentina e Juventus. In più anche il veronese Duda presente nell’elenco dei diffidati e ammonito ieri contro il Monza.

Dovrà saltare un altro turno anche Theo Hernandez espulso nel finale di partita contro la Fiorentina per proteste nei confronti dell’arbitro: il francese dovrà rimanere ai box anche contro il Bologna dopo aver saltato l’Udinese.

La Serie A è pronta a tornare in campo domani con diversi calciatori impegnati in campo europeo da martedì a giovedì tra Champions, Europa e Conference League.