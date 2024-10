Sì di Verstappen alla Ferrari, annuncio sensazionale in diretta

Max Verstappen si lascia sfuggire il “sì” con il ferrarista, clamorosa vicenda dopo l’ultima gara: è successo tutto in diretta

Il 19esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, andato in scena domenica ad Austin, ha visto la Ferrari ottenere una grandissima doppietta, con Charles Leclerc ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio e con Carlos Sainz tagliare il traguardo appena dietro di lui.

Un successo meritatissimo per il Cavallino, che ha dato seguito ai segnali positivi mostrati nei fine settimana precedenti: quando mancano ancora cinque tappe al termine della stagione, il team di Maranello è piena lotta per il titolo costruttori.

Ne è testimone la classifica iridata, che dopo il Gran Premio negli Stati Uniti recita: McLaren 544, Red Bull 504, Ferrari 496. Un divario di 48 lunghezze ampiamente colmabile, visto che vi sono ancora 250 punti a disposizione tra gare e Sprint Race. L’entusiasmo tra i supporters del Cavallino Rampante è alle stelle, e la squadra emiliana è determinata a regalargli una gioia che manca da oltre 15 anni. Era il lontano 2008, infatti, quando la Rossa riuscì a conquistare l’ultimo titolo prima del lungo periodo di digiuno.

Si prospetta dunque un finale di campionato davvero intenso e carico di tensione. Intanto, però, oggi vogliamo parlarvi di un simpatico siparietto avvenuto a margine dell’evento americano. Protagonisti il vincitore Charles Leclerc e Max Verstappen.

Austin, simpatico siparietto tra Verstappen e Leclerc a margine della gara: il fatto

Cominciamo innanzitutto dicendo che Leclerc è riuscito a vincere la gara grazie ad un’astuta strategia che nelle fasi iniziali gli ha consentito di tenersi alle spalle lo stesso pilota olandese. Come normale che sia, in conferenza stampa i giornalisti hanno interrogato in merito il monegasco, chiedendogli una spiegazione sui suoi piani alternativi e se questi fossero collegati proprio alla mosse o all’andamento di SuperMax.

A questo punto Verstappen, vedendo che Leclerc stava temporeggiando prima di replicare, ha scherzosamente suggerito al numero 16 della Ferrari la risposta ideale per togliersi dall’imbarazzo…

max telling charles just to say yes OSJKSKS pic.twitter.com/ru1TgSLlBA — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 21, 2024

“Digli solo di sì“, ha detto l’olandese a Leclerc, rievocando l’ormai celebre ‘boicottaggio’ delle conferenze stampa che lui ha intrapreso da qualche tempo a questa parte. Charles, dal canto suo, non è riuscito a trattenere una risata e ne è nato un simpaticissimo siparietto, con lo stesso Max visibilmente compiaciuto della battuta appena fatta.