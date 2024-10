Valentino Rossi, arriva una scelta sbalorditiva: è la prima volta in assoluto

Scelta sbalorditiva quella presa da Valentino Rossi che spiazza tutti i suoi fan: il Dottore torna in scena

Vera leggenda nel mondo della MotoGP e non solo, Valentino Rossi riesce ancora a stupire tutti i suoi tifosi nonostante non sia più in sella ad una moto da qualche anno.

Negli ultimi tempi, il ‘Dottore’ ha raddoppiato intraprendendo il percorso da pilota automobilistico e pure lo sta facendo con discreti risultati. La sua carta d’identità dice ha ha 44 anni, ma Rossi si sente ancora giovane e non ha intenzione di abbandonare il mondo delle corse tanto facilmente. In una recente intervista, l’ex pilota della MotoGP ha dichiarato come il suo intento sia quello di correre per altri 10 anni, rivelando come si stia divertendo molto in questa veste.

Tra le sue più grandi imprese nei panni di pilota automobilistico c’è sicuramente la vittoria nel GT World Challenge ottenuta lo scorso anno a Misano, pista molto cara al pilota, mentre a giugno Rossi ha debuttato alla 24 ore di Le Mans. Tuttavia, in questi ultimi giorni è arrivata una scelta sbalorditiva del ‘Dottore’ che ha scioccato tutti i suoi tifosi e non solo, in quanto ha deciso di lanciarsi in una veste inedita andando a fare il conduttore TV: lo farà lunedì prossimo al Gialappa Show.

Valentino Rossi sorprende tutti: sarà co-conduttore del Gialappa Show

Siamo stati abituati per tanti anni a vedere Valentino Rossi sfrecciare in pista a bordo della sua cara moto e negli ultimi anni alla guida di un auto, ma mai avremmo pensato di vedere il Dottore condurre una trasmissione televisiva. Lunedì prossimo infatti, per quella che sarà una prima volta in assoluto, Rossi sarà co-conduttore del Gialappa Show al fianco del Mago Forest nella seconda puntata della quarta edizione della trasmissione ideata dalla Gialappa’s Band.

L’annuncio è arrivato durante la prima puntata ed è stato dato sia dalla cantante Laura Pausini, co-conduttrice scelta per aprire la nuova edizione, che dallo stesso Mago Forest durante la comica intervista alla cantante. Un’anticipazione a sorpresa, a cui ha fatto seguito a fine puntata proprio ad un video dove lo stesso Valentino Rossi ha rivelato che sarà lui il secondo co-conduttore scelto dalla Gialappa’s Band per la prossima puntata.

Considerato il suo carattere estroverso e la sua personalità esplosiva, il campione di Tavullia ha tutto per essere un grande e simpatico co-conduttore e c’è grande curiosità nel vedere come si comporterà al fianco del Mago Forest e dei Gialappi. Non sarà certo come vincere una corsa o un trofeo, ma di sicuro Valentino sarà contento di essere riuscito già a lasciare il segno.

L’appuntamento con il Gialappa Show e Valentino Rossi è fissato per lunedì 28 ottobre in prima visione su TV8 alle 21:30, mentre per rivedere l’episodio basterà abbonarsi a NOW Tv.