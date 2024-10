Venezia, DS Antonelli: “Non credo nel mercato degli svincolati. Di Francesco blindato? Assolutamente”

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, in mattinata ha parlato in conferenza stampa, rilasciando le seguenti dichiarazioni sul momento difficile dei lagunari: “Dentro la società, fra squadra, allenatore e tutti c’è grande unione, per quella che è la nostra battaglia di quest’anno. Credo che se non devo parlare di risultati, quello che è il nostro percorso continua ad andare avanti, con la massima unione e professionalità. Siamo una società da Serie A, a prescindere dai risultati. Sul Monza: è emozionante tornarci dopo due anni, un percorso di quasi 8 anni. Sono state fatte tante cose positive. Dobbiamo battagliare per fare punti. Qualche partita è stata più positiva altre meno, ma dobbiamo capire che i punti sono importanti”.

Di Francesco blindato? Assolutamente sì. Non credo nel mercato degli svincolati: se un giocatore è svincolato, un motivo c’è”.

Rinnovi? “Con Zampano ne parliamo, lui ha a cuore le sorti del Venezia, non penso ci siano problemi. Busio? Abbiamo fatto un rinnovo di un anno, lui tiene alla causa, pensiamo possa dare tanto al Venezia e abbiamo capito i valori umani del ragazzo, per cui non ci sono problemi”.