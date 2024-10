Bagnaia-Martin, ufficiale la svolta nella volata Mondiale: c’è un vincitore

Svolta clamorosa nel mondiale MotoGP, arriva la sentenza: c’è un vincitore tra Bagnaia e Martin, cosa è successo

Giù il sipario sul mondiale MotoGP più entusiasmante degli ultimi anni. A tre gare dal termine del campionato, c’è già un vincitore. Può sembrare incredibile, ma per qualcuno è così. Arriva la svolta che tutti stavano aspettando nella volata tra Bagnaia e Martin, e adesso non c’è più alcun dubbio su chi riuscirà a laurearsi campione del mondo in questo 2024 che difficilmente gli appassionati dimenticheranno presto.

Con venti punti di distanza tra i due competitor a soli tre gran premi dal termine, riuscire a individuare il favorito per la vittoria finale sembra in realtà più un azzardo che una previsione realmente credibile. Eppure c’è chi è convinto di poter già lanciarsi in un pronostico più che veritiero.

Si tratta in particolare di Andrea Dovizioso, grande protagonista in MotoGP fino a pochi anni fa. Intervistato da Repubblica l’ex centauro Ducati è intervenuto proprio sul duello che sta entusiasmando tutti gli appassionati di motori, e ha voluto sbilanciarsi su chi potrà essere il vincitore. E le sue parole hanno sorpreso più di un tifoso.

Bagnaia-Martin, ecco il vincitore: le parole di Dovizioso tolgono ogni dubbio

Se c’è ancora chi non ha capito chi potrà avere la meglio tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, così diversi ma egualmente competitivi in questa stagione, a togliere ogni dubbio ci pensa Andrea Dovizioso. Senza alcuna esitazione, l’ex pilota si è lanciato in un pronostico che non ammettere repliche.

Secondo il Dovi, nonostante tutto, Pecco “ha ancora qualcosa in più“. Non certo i punti di vantaggio, che favoriscono, seppur non nettamente, lo spagnolo. Quello che potrà fare la differenza è però la convinzione.

Spiega l’ex ducatista: “Bagnaia ha esperienza e serenità, sa gestire anche le situazioni più difficili. Dopo l’ultimo GP l’ho visto tranquilli, secondo me ha fatto i suoi conti“. Una dichiarazione che ha spiazzato molti tifosi, anche i più incalliti appassionati della Ducati, visto come in questo momento Pecco si trovi in una situazione di svantaggio, seppur leggero, rispetto al rivale.

L’eventuale vittoria di Bagnaia non dovrebbe però togliere alcun merito a Martin, secondo Dovizioso destinato a fare ancora grandissime cose in MotoGP grazie a uno straordinario talento naturale: “Jorge è impressionante, non ho mai visto un pilota così bello quando guida. E ha dei momenti di follia che gli permettono di riuscire in imprese esagerate“. Parole che certificano lo status di grandezza acquisito da Martin, ormai a tutti gli effetti uno dei migliori piloti ammirati in MotoGP negli ultimi anni.