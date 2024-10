Bologna-Milan quando si recupera? L’annuncio del Presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, durante la conferenza stampa dopo l’assemblea di Lega, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a proposito del rinvio di Bologna-Milan. La sfida del Dall’Ara si sarebbe dovuta giocare domani alle 18.00, con lo stesso che ha spiegato in che occasione si potrebbe recuperare il match tra i felsinei e i rossoneri.

Data per il recupero? “Al momento, calendario alla mano, il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale, come ipotesi, ma stiamo valutando. Spostare Verona-Milan? No, perché si entra in uno spostamento a catena. Come Lega, non possiamo fare molto”.