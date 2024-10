Clamoroso Djokovic, l’ultima rivelazione scuote il mondo del tennis

L’ultima rivelazione su Novak Djokovic è davvero impressionante, gli appassionati di tennis sono rimasti a bocca aperta: ecco di cosa si tratta

Quella che sta per concludersi non è stata di certo una delle stagioni più fruttuose della carriera di Novak Djokovic. Il leggendario tennista serbo non è riuscito a vincere alcun torneo del Grande Slam né qualsiasi altro evento del circuito Atp. Praticamente, non gli era mai capitato da quando ha iniziato a calcare i palcoscenici più prestigiosi del panorama internazionale.

Il magro bottino da “zeru tituli”, inoltre, è costato a Djokovic la prima piazza del ranking mondiale, che l’ha visto scivolare fuori dalla top-3. Per Nole, tuttavia, il 2024 rappresenta sicuramente un anno da ricordare, dato che è riuscito nell’impresa di centrare uno dei pochi obiettivi che ancora non aveva centrato: la medaglia d’Oro alle Olimpiadi, ottenuta qualche settimana fa, sulla terra rossa di Parigi, superando in finale Carlos Alcaraz.

Un trionfo dal valore incommensurabile per il 37enne di Belgrado, il quale ha reso noto che da adesso in poi concentrerà la sua attenzione sui tornei più importanti e sugli impegni con la selezione serba. Tradotto, “Djoker” ha annunciato che lo vedremo in campo molto di meno rispetto ad oggi.

Djokovic, il ritiro è ancora lontano? Un ‘indizio’ arriva dalla moglie Jelena

Ciò però non vuol dire che la carriera di Djokovic sia in procinto di concludersi, tutt’altro: la grinta e la determinazione che Nole ancora mette in campo, battendosi alla pari con rivali più giovani e affamati, sono letteralmente straordinarie e suggeriscono l’esatto contrario. Un ulteriore indizio in tal senso è giunto nelle ultime ore, dalle dichiarazioni di una persona che ben conosce il 24 volte campione slam. Ci riferiamo alla moglie Jelena Ristic.

“Adesso sta scegliendo i posti giusti dove andare. Non sono affari miei, farà quello che vuole per tutto il tempo che vuole. I bambini adorano quello che fa e io lo sostengo, siamo molto orgogliosi di lui. In effetti, se possiamo aiutarlo a rimanere più a lungo nel circuito, lo faremo, tutti insieme, io per prima”, ha affermato la signora Djokovic in un’intervista rilasciata a ‘La Nacion’. “Se posso aiutare Novak a continuare a giocare a tennis perché è questo che lui vuole, sono pronta a farlo e a rimanere al suo fianco”, ha poi ribadito in seguito.

Insomma, Djokovic vuole palesemente continuare a giocare a tennis ed è appoggiato appieno dai suoi familiari. Se due più due fa quattro, vedremo il serbo protagonista ancora per molto tempo. La speranza è che possa regalarci qualche altra epica battaglia come quelle del recente passato.