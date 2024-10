Jannik Sinner, spunta un retroscena pazzesco: è accaduto a Torino

Jannik Sinner pronto per il finale di stagione. Spunta un retroscena sull’azzurro. A raccontarlo è stato proprio lui

Settimana di riposo per Jannik Sinner. L’azzurro, dopo la doppietta al Masters di Shanghai e al Six Kings Slam, ha deciso di non difendere il titolo vinto lo scorso anno a Vienna, ormai certo di conservare il primo posto nel ranking ATP almeno fino a stagione.

Uno stop che è scaturito anche per gli impegni ravvicinati che ora attendono Jannik nell’ultimo mese della stagione. L’azzurro sarà in campo la prossima settimana al Master di Parigi Bercy, ultimo torneo dell’anno che precede le Atp Finals di Torino, evento nel quale Sinner riceverà anche il trofeo che viene consegnato a chi chiude la stagione da numero uno del mondo.

Da Torino, l’azzurro volerà poi a Malaga per la Final Eight di Coppa Davis nella quale l’Italia è chiamata a difendere il titolo vinto un anno fa. Gli azzurri affronteranno l’Argentina nel quarto di finale e Sinner potrebbe essere schierato da Volandri anche in doppio.

Sinner, che retroscena: un consiglio davvero prezioso

E’ stata un’ascesa davvero prepotente quella di Sinner, cominciata proprio un anno fa con la doppietta Pechino-Vienna e proseguita con i 7 titoli vinti nel 2024 e la conquista della vetta della classifica mondiale. Jannik è un riferimento ormai per tutti al punto che già si parla di un suo possibile erede che lo ricorda molto per le caratteristiche e lo stile di gioco.

Ci riferiamo al giovane Joao Fonseca, numero 154 del ranking Atp che da quest’anno sta giocando con discreta continuità sul circuito maggiore. Pur senza risultati significativi, il brasiliano si è preso la soddisfazione di battere avversari più quotati come Sonego, Fils e Garin.

Il suo è un talento destinato a imporsi in futuro. Ne è convinto anche Sinner. Stando a quanto rivelato proprio da Fonseca, un anno fa, in occasione delle Atp Finals di Torino, il futuro numero uno del mondo gli ha dato un prezioso consiglio sulla sua carriera. “Ho incontrato Sinner per la prima volta alle Nitto Atp Finals – svela il tennista brasiliano – e abbiamo scambiato alcuni colpi. Ero li come sparring partner. Lui è davvero un bravo ragazzo.”

Intuendo le doti del ragazzo, Sinner non ha esitato a consigliarlo: “Il mio piano era andare all’università ma lui mi ha detto [Sei troppo bravo per quello, devi giocare tra i professionisti ]. Si è comportato in maniera davvero carina.” Detto fatto, vedremo ora se Fonseca riuscirà a emergere . L’obiettivo minimo, il prossimo anno, è entrare in top 100.