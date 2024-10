Matteo Berrettini, svelato un segreto che nessuno conosceva: assurdo!

Anche Matteo Berrettini ha un segreto che finora era ignoto a molti: la verità è stata appena svelata

Matteo Berrettini sta cercando di tornare a livelli importanti dopo un periodo difficile. In questo 2024 il tennista romano ha ottenuto dei buoni risultati ed è riuscito a risalire la china nel ranking ATP, riportandosi nella top 50 (attualmente è 41esimo). Sono ovviamente ancora lontani i tempi in cui il 28enne disputava la finale di Wimbledon (persa nel 2021 contro Djokovic) o la semifinale degli Australian Open (2022) e degli US Open (2019) ma il lavoro fatto in questi ultimi tempi sta certamente pagando.

Quest’anno, infatti, Berrettini ha vinto 3 titoli ATP su 4 finali disputate e non è detto che non possa arrivare qualche altra soddisfazione: la vittoria contro Tiafoe nel torneo ATP 500 di Vienna lo ha proiettato ai quarti di finale, dove se la vedrà con Zverev. In più c’è la Coppa Davis, dove Berrettini vorrà certamente dare il suo contributo dopo il forfait dello scorso anno.

Se i tifosi possono dire di sapere davvero tutto del Berrettini tennista non possono dire altrettanto sulla sua vita privata. L’atleta romano ha infatti alcuni segreti, a cominciare dal suo approccio all’alimentazione. Ovviamente il 28enne capitolino segue con grande attenzione le indicazioni degli esperti, anche se qualche volta decide di mettersi ai fornelli e preparare pietanze molto gustose: la cacio e pepe, ad esempio, ma anche la pizza, fino ad arrivare alla classica pasta aglio e olio.

Segreto Berrettini: i fan non ne sapevano nulla

Non è soltanto questo il segreto di Berrettini. L’atleta italiano ha anche un lato glamour che lo porta spesso a essere invitato in alcuni eventi ricchi di stile, come ad esempio il Met Gala di New York. In più, proprio come Jannik Sinner, anche il romano ha una profonda passione per altri sport oltre al tennis.

Da ragazzino, infatti, l’atleta romano praticava judo e basket. Tuttavia suo fratello Jacopo giocava a tennis e alla lunga anche Matteo si è lasciato convincere a tuffarsi in questo sport. Jacopo si era accorto subito che Matteo aveva dei colpi importanti e lo ha spinto a proseguire nella sua carriera da tennista.

Infine Stefano Massari, mental coach di Berrettini, ha svelato in passato che il tennista ha “uno spirito artistico“, ovvero riesce a vedere le cose in maniera diversa a seconda del momento e non ama ripetere troppe volte la stessa esperienza.