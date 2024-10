Serie A, nona giornata: domenica di fuoco con Inter-Juve e Fiorentina-Roma!

Archiviata la tre giorni europea, è già tempo di concentrarsi sulla Serie A. Questa sera torna il campionato e lo fa con un turno potenzialmente ricco di emozioni: la nona giornata, infatti, si preannuncia particolarmente interessante. Ecco le tre gare che meritano forse più attenzioni!

Dopo il successo in Champions League contro il Club Brugge, il Milan di Fonseca è pronto a ripetersi in campionato. I rossoneri vogliono dimostrare come la debacle con la Fiorentina sia stata solo un episodio isolato; d’altronde si tratta dell’unica sconfitta tra quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Sabato alle ore 18 si giocherà Bologna-Milan e i felsinei, fermi a quota 9 punti, partono leggermente sfavoriti: il successo esterno del Diavolo vale su Planetwin365 2,06 volte la posta; su Unibet 2,04 e su WilliamHill 2,10. Da considerare anche la giocata “Parziale-finale X/2”, su Planetwin365 a 5,65; su Betclic 4,72 e su Unibet 5,30.

Domenica alle ore 18 si giocherà il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Allo stadio Meazza di Milano andrà in scena una sfida che potrebbe essere molto importante anche in ottica corsa al titolo. Sebbene il percorso sia ancora lungo, perdere questo match potrebbe allontanare in maniera non poco rilevante una delle due squadre dal Napoli capolista, il quale è impegnato nella sfida casalinga col Lecce. In questo momento, l’Inter si trova al secondo posto con 17 punti, due in meno dei partenopei; mentre la Vecchia Signora è terza a quota 16.

Considerando anche le sfide di Coppa Italia, la squadra di Inzaghi ha vinto due delle ultime quattro gare disputate con i bianconeri e non esce perdente dal match del marzo 2023. Partono favoriti i padroni di casa: la vittoria dell’Inter è quotata su Planetwin365 1,75; su Betclic 1,70 e su Unibet 1,74. Non è da escludere che la gara possa essere tirata: segnaliamo la quota dell’Under 2,5, su Planetwin365 a 1,68; mentre su Betclic si parla di 1,59 volte la posta e su Unibet 1,65. Da non tralasciare la giocata “NoGoal”, su Planetwin365 a 1,76; su WilliamHill si parla di 1,73 volte la posta e su Unibet 1,72. Questa eventualità si è verificata in quattro delle ultime sei partite disputate tra le due compagini.

Alle ore 20,45 della stessa giornata si giocherà anche Fiorentina-Roma. I toscani sono in forma e lo dimostrano le tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato, mentre la squadra di Juric viene da una sconfitta casalinga contro l’Inter. I giallorossi, vincendo, avrebbero la possibilità di agganciare la Viola a quota 13: su Planetwin365, il segno “2” è quotato 2,87; su WilliamHill si parla di 2,80 volte la posta e su Betclic 2,69. Da considerare anche l’Over 2,5: la quota è di 1,96 su Planetwin365; su WilliamHill 2 e su Betclic 1,89.