Udinese e Cagliari aprono la giornata di Serie A

Alle 18:30, questa sera, al Bluenergy Stadium di Udine, l’Udinese di Kosta Runjaic e il Cagliari Davide Nicola aprono la giornata di Serie A. Una gara tra due squadre che vivono momenti diversi.

I bianconeri hanno vinto solo una delle altre tre gare, perdendo contro Inter e Milan. Il Cagliari invece ha collezionato bene 7 punti, vincendo a Parma, pareggiando a Torino contro la Juventus e infine vincendo in casa contro il Torino. Al di là dei risultati, comunque la forma sembra molto simile. D’altronde, l’Udinese contro Inter e Milan non ha sfigurato anzi. Ha perso di misura riuscendo persino a segnare due reti all’Inter. Insomma, nonostante la sola vittoria nelle ultime tre contro il Lecce, la squadra friulana è in salute.

Stato di salute positivo che vale anche per il Cagliari. La squadra di Nicola ha ribaltato il proprio rendimento. Il Cagliari , di fatto, ha sbagliato solo la gara con l’Empoli, ma nelle prime cinque giornate non aveva concretizzato il gioco espresso. L’allenatore ha spiegato che la differenza sta nella concretezza della sua squadra che ha segnato di più. Infatti gli isolani hanno segnato ben 7 reti nelle ultime tre partite.

Sarà una gara molto importante per la classifica e molto probabilmente molto divertente. Sia la squadra bianconera che quella rossoblù propongono un gioco verticale e votato a cercare il gol.