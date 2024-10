È finita, messaggio ufficiale di Sinner: addio nel mondo del tennis

Messaggio da brividi di Jannik Sinner, il quale in queste ore ha celebrato l’ultimo addio al tennis con grande commozione: le sue parole

Siamo ormai giunti nel finale della stagione tennistica 2024 e, come spesso capita di questi tempi, gli ultimi tornei sono pervasi da una buona dose di commozione. È proprio in queste giornate, infatti, che alcuni rappresentanti di questo sport stanno vivendo il loro passo d’addio di un percorso fatto di gioie e successi, ma anche di dolore e sacrifici. Il caso più eclatante è quello di Rafael Nadal, il quale ha annunciato il suo ritiro al termine della prossima Coppa Davis in programma tra circa un mese. Lo spagnolo, però, non è l’unico giocatore che ha deciso di appendere la racchetta al chiodo.

Nelle ultime ore, ad esempio, è andato in scena l’ultimo valzer di uno dei pochi tennisti che sono stati capaci di contrastare l’egemonia di Big3. Ci riferiamo a Dominic Thiem, il quale ha giocato tra le mura di casa l’evento conclusivo della sua carriera professionistica all’Atp 500 di Vienna.

L’austriaco ha deciso di ritirarsi ad appena 31 anni, poiché non riesce più ad esprimersi ad alti livelli dopo un biennio contrassegnato da una lunga serie di problemi fisici. Thiem, in precedenza aveva arricchito la sua bacheca con 17 titoli, tra cui uno Slam, ed era stato capace di attestarsi come numero tre al mondo e come l’unico giocatore – assieme ad Andy Murray – ad aver battuto gli stessi Big3 almeno cinque volte.

Tennis, Thiem appende la racchetta al chiodo: il messaggio di Sinner è da brividi

Parliamo, dunque, di un vero e proprio pezzo da novanta. Che il mondo del tennis ha voluto celebrare con grande commozione ed affetto. Anche il nostro Jannik Sinner ci ha tenuto a spendere per Thiem parole al miele e l’ha fatto tramite i canali ufficiali dell’Atp.

“Non ho mai giocato contro Dominic in una partita ufficiale, ma come essere umano e persona è stato incredibile“, ha esordito l’azzurro. “Non gli importava in quale posizione di classifica sia arrivato o quanto fossi giovane, ti salutava sempre e conversava con tutti”, ha aggiunto ricordando i loro incroci fuori dal campo. Sinner ha infine concluso il suo intervento sottolineando: “Spero ancora di vederlo ai tornei, visto che porta ottime energie positive nello spogliatoio e in campo. Penso che mancherà a tutti i giocatori“.

Insomma, Thiem, la sua umanità e il suo elegante (e potente) rovescio ad una mano mancheranno un po’ a tutti. La speranza è che il suo percorso oltre il tennis giocato possa riservargli le stesse soddisfazioni ottenute durante la sua breve ma intensa carriera.