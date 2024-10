Formula 1 ribaltata: nuovo campione del mondo

Ribaltone in Formula Uno, le dichiarazioni che cambiano tutto: l’annuncio sul nuovo campione del mondo del Circus

Si torna subito in pista, in Formula Uno, in un finale di stagione da vivere a rotta di collo con una gara dietro l’altra e con tantissime emozioni. Gli scenari sono ancora abbastanza incerti e danno motivi agli spettatori per esaltarsi ed entusiasmarsi.

In lotta per il Mondiale piloti ci sono Max Verstappen e Lando Norris, ma in questo momento la vettura migliore sembra la Ferrari. Doppietta d’autore a Austin per la Rossa, che vuole provare a essere protagonista anche in Messico e sembra averne tutte le possibilità. Per la classifica piloti, è probabilmente troppo tardi per Leclerc. Ma a Maranello adesso credono nella possibilità del Mondiale costruttori. I 48 punti dalla McLaren non sono un ostacolo insormontabile, con ancora 5 Gran Premi e due Sprint Race da disputare.

Situazione dunque aperta a tante soluzioni, nelle singole gare così come negli esiti conclusivi. Di sicuro, è stata una stagione che si è rivelata più incerta e appassionante del previsto, con diversi piloti in grado di vincere alle spalle del campione del mondo Max Verstappen. Che vede il suo trono in bilico come non mai, anche se può ancora fidare su un discreto vantaggio, figlio dei 7 GP vinti in avvio di stagione. Per il titolo di campione del mondo, in prospettiva futura, arriva anche una candidatura a sorpresa.

Red Bull, Sergio Perez ci crede ancora: per il padre sarà campione del mondo in F1

Il momento molto difficile della Red Bull è simboleggiato anche dalla stagione di Sergio Perez, che dopo i quattro podi nei primi cinque GP è finito sempre lontanissimo dalle prime posizioni e sta disputando una annata davvero malinconica, non riuscendo a essere utile più di tanto alla squadra.

In Messico, però, davanti al pubblico di casa il 34enne spera di ritrovarsi. Non vuole lasciare il suo posto in Red Bull, come ha annunciato chiaramente, nonostante le voci di un addio anticipato rispetto a fine contratto nel 2026 e quelle di una sostituzione con Lawson. Ma c’è di più. Il padre, Antonio Perez, rilancia le ambizioni del figlio al quotidiano messicano ‘Record’, in maniera anche clamorosa: “Il suo meglio deve ancora venire – ha spiegato – Nella vita nulla è facile e bisogna sempre lottare, il suo sedile è uno dei più ambiti del mondo. Ma sono sicuro che diventerà campione del mondo“. La sfida al compagno di squadra e a tutti gli altri è stata lanciata.