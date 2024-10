Juventus, il derby d’Italia coincide con l’operazione riscatto post-Champions

Operazione riscatto per la Juventus di Thiago Motta, che nel derby d’Italia vuole dimenticare la sconfitta in Champions contro lo Stoccarda. In ottica formazione il tecnico dei bianconeri potrebbe riproporre il 4-2-3-1 cambiando qualche interprete rispetto alle scorse partite. Kalulu e Gatti al centro della difesa, poi Cambiaso e Cabal esterni bassi davanti a Di Gregorio. In mediana Locatelli e Fagioli, sulla trequarti Conceicao, Yildiz e Mbangula alle spalle di Vlahovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.