Marcell Jacobs, decisione ufficiale: il video fa impazzire i fan

Marcell Jacobs fa impazzire tutti i tifosi con l’ultimo video che lo vede protagonista. Il velocista azzurro è al centro della scena ancora una volta

Nonostante il quinto posto nella finale olimpica di Parigi, Jacobs si è confermato come uno degli sprinter più forti al mondo in questo periodo. Il suo lavoro negli Stati Uniti sta pagando e di certo le sfide per lui non finiscono qui.

Dopo aver vinto il titolo olimpico a Tokyo nel 2021 Marcell Jacobs ha conquistato di diritto un posto nell’Olimpo dello sport azzurro. Il velocista originario di El Paso ha lavorato duramente in questi 3 anni per confermarsi ai massimi livelli anche a Parigi. Nel mezzo sono arrivati anche un titolo mondiale indoor sui 60 metri e un oro europeo sulla distanza regina, mentre gli è sfuggito il titolo iridato, sempre a causa di qualche problema fisico di troppo.

Il suo spostamento negli Stati Uniti, a fianco dell’allenatore Rana Reider, ha dato i frutti sperati visto che il suo livello a Parigi era simile a quello ammirato in Giappone (solo 5 centesimi di differenza tra i tempi delle due finali). Un quinto posto olimpico è sempre un risultato da conservare con orgoglio, soprattutto se gli avversari sono gente del calibro di Noah Lyles o Kishane Thompson. L’obiettivo a 30 anni è quello di gareggiare ancora un altro quadriennio, per arrivare ai Giochi di Los Angeles 2028, speciali per lui che è di origini americane.

Marcell Jacobs protagonista su Netflix: esca la seconda stagione di Sprint

Di Jacobs si sta parlando in questi giorni non per le imprese in pista ma per qualcosa che lo riguarda a livello di video. Si perché è stata annunciata nelle scorse ore la data di uscita di Sprint, ovvero la seconda stagione della prima docuserie interamente dedicata al mondo degli sprinter.

I vari protagonisti della pista d’atletica, tra cui Sha’Carri Richardson, Noah Lyles e Shericka Jackson, erano stati filmati per la prima stagione alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi, con un focus sui Mondiali di Budapest 2023.

Ora Netflix ha rilasciato anche la data di uscita del secondo anno della docuserie, che vedrà la luce il 13 novembre sulla piattaforma di streaming. Per lanciarla è stato pubblicato anche il video trailer che vede tra i protagonisti anche il nostro Marcell Jacobs. Al suo fianco si sono aggiunti anche Gabby Thomas e Fred Kerley, oltre a Julien Alfred e Letsile Tebogo. Anche nel trailer Marcell fa la sua figura.