Marquez gela tutti, è UFFICIALE: Bagnaia è avvertito

Marc Marquez crede nelle sue capacità e nella sua esperienza, ecco come si comporterà: i dettagli

Manca sempre meno alla fine della stagione di MotoGp. Tre gare che assegneranno il titolo di campione del mondo a Jorge Martin o a Pecco Bagnaia. Thailandia, Malesia e Spagna per tre weekend di gara che, inevitabilmente, ci regaleranno uno spettacolo assoluto. Sono soltanto 20 i punti che separano lo spagnolo in vetta alla classifica dall’italiano campione in carica.

Bagnaia è alla ricerca del terzo titolo consecutivo, per suggellare il suo dominio nella classe regina dei campionato motociclistici. Insegue, però, Jorge Martin ad un passo dal titolo mondiale che aspetta da ormai diversi anni, il giusto saluto alla Ducati prima di salutarla per trasferirsi, dall’anno prossimo, in Aprilia.

Tra di loro, però, c’è Marc Marquez. Il sei campione del mondo di MotoGp ha ritrovato, da ormai qualche mese, la fiducia necessaria a guidare la sua Desmosedici Gp23, in attesa di potersi sedere su quella che sarà GP25 l’anno prossimo al fianco di Bagnaia. Marquez, però, non ha intenzione di essere spettatore non pagante tra i duellanti per il titolo. Ed è per questo motivo che i dubbi su di lui stanno alimentandogli ultimi giorni della stagione.

Marquez, le sue parole sul duello Martin-Bagnaia: i dettagli

Già in Australia Marquez ha dimostrato di non temere per nulla la pressione che Martin e Bagnaia portano addosso. Lo spagnolo si trova al terzo posto nel mondiale e non si tirerà di certo indietro se ci sarà la necessità di lottare per il gradino più alto del podio. Un atteggiamento, però, che rischierebbe di condizionare il duello per la classifica mondiale, tanto da richiedere una sua riflessione a pochi giorni dalla terzultima gara della stagione.

“Tardozzi non mi ha detto nulla, io ho abbastanza esperienza per sapere come gestirla. Però alla fine, anche se fosse per lottare per il campionato, non dovresti comunque mai superare pensando che puoi toccare qualcuno. Io credo nel mio potenziale: se posso lottare per il terzo posto, lotto per il terzo posto. Non sarà il primo ma per me è importante”, ha commentato Marquez in conferenza stampa.

Lo spagnolo ha promesso di fare del suo meglio prestando attenzione, senza però tirarsi indietro. “Se posso togliere punti? Anche nel 2015 ero in mezzo, e ho preso punti ad altre persone. Non puoi controllare queste cose, io farò del mio meglio”, ha concluso.