“Non accadrà mai”, la verità su Michael Schumacher: annuncio di questi istanti

Un annuncio che ha lasciato i tifosi di stucco, c’entra Michael Schumacher: la verità è venuta a galla all’improvviso

Il nome di Michael Schumacher rimane inciso a caratteri cubitali nella storia della Formula 1. Una carriera fantastica quella del tedesco che, soprattutto in Ferrari, ha mostrato al mondo un talento semplicemente impareggiabile. Da tempo a questa parte, però, del Kaiser si parla solo ed esclusivamente per le sue condizioni di salute.

Circa undici anni fa l’incidente sugli sci e il riserbo più totale della moglie Corinna che, ancora oggi, non fa trapelare alcun’informazione su come stia Schumi. Michael sembrerebbe aver presenziato, a fine settembre, al matrimonio di sua figlia Gina Maria: di scatti o prove tangibili, però, nemmeno la traccia. E allora si torna a parlare al passato, a quello che ha rappresentato uno come Schumacher per il mondo a quattro ruote.

Sette titoli mondiali vinti, un dominio durato anni nei quali ha saputo far sognare soprattutto i tifosi del Cavallino Rampante. Una manciata di ore fa sono state registrate delle dichiarazioni che stanno già facendo discutere parecchio. Nel mirino uno dei piloti più vincenti di sempre ed il paragone proprio con Michael Schumacher: l’annuncio è stato clamoroso, nessuno sconto, non è all’altezza dell’ex ferrarista.

“Mai come Michael Schumacher”: Hamilton è distrutto

Si tratta di Lewis Hamilton, uno che di record nella sua lunga carriera ne ha collezionati parecchi. Il 39enne di Stevenage tra pochi mesi approderà a Maranello ma nel frattempo deve fare i conti con un duro attacco da parte di Ralf Schumacher, fratello di Michael.

A ‘Formula1.de’ l’ex pilota e attuale opinionista ha detto la sua su chi al momento sia il pilota in pista con maggiore talento. Si parla di Max Verstappen e Lewis Hamilton e la preferenza del tedesco è caduta senza alcun dubbio sull’olandese. Un’esaltazione per Max ma anche una bocciatura – tutt’altro che velata – nei confronti dell’inglese.

Nonostante Hamilton abbia a conti fatti pareggiato il record di mondiali del fratello e abbia superato Michael nel numero di successi complessivi in pista, il parere di Ralf è stato durissimo. “Ora che sta battendo alcuni record di mio fratello la gente mi chiede se Lewis sia il miglior pilota di tutti i tempi. Penso sia stato il migliore del suo tempo come Michael del suo, paragonarli è difficile”.

Ma Ralf non ha atteso troppo per lanciare la ‘bomba’: “A mio parere, Hamilton non si avvicinerà mai a Michael. Lewis aveva anche un mega pacchetto in Mercedes, oltre al suo talento”, la frecciata del tedesco che ha poi così concluso il suo discorso: “Per Michael non sempre è stato così”. Ed in effetti Schumi, sin dal suo approdo in Ferrari nel 1996, ha affrontato enormi difficoltà relative proprio alla prestazioni della vettura: con il duro lavoro, però, il tedesco è riuscito dal 2000 al 2004 a scrivere pagine indelebili nella storia della Formula 1.