Verstappen via dalla Red Bull, già scelto il sostituto: che nome

Max Verstappen via dalla Red Bull: l’annuncio è clamoroso, già scelto l’eventuale sostituto del pilota olandese

Non vi è dubbio che nel bene e nel male Max Verstappen sia al momento il pilota più chiacchierato al mondo. Tre volte campione di fila, l’olandese sta combattendo con le unghie e con i denti per tentare di inanellare il quarto successo di fila nonostante gli evidenti problemi mostrati dalla sua RB20 nel corso degli ultimi mesi.

Il Gran Premio di Austin, in tal senso, ha mostrato un Verstappen mai in grado di competere con i ritmi imposti dalle Ferrari di Leclerc e Sainz ma – nonostante ciò – il figlio di Jos è riuscito ancora una volta a incrementare il vantaggio sul primo inseguitore: Lando Norris. Il tempo stringe e a 5 GP dal termine del Mondiale, tutto può ancora accadere: ma al di là delle prestazioni poco convincenti della Red Bull, ciò che appare ormai chiaro da un po’ è che sotto sotto Verstappen avrebbe già pensato di lasciare la scuderia di Milton Keynes.

Il suo contratto scadrà a fine 2028 ma pare altrettanto possibile che Max possa liberarsi prima grazie a delle clausole presenti proprio nell’accordo siglato con il team anglo-austriaco. E proprio riguardo al chiacchieratissimo addio di Max – in passato si è parlato soprattutto di Mercedes, occhio adesso ad Aston Martin – si sono fatte fortissime le voci di un candidato principale a sostituire il campione olandese in Red Bull. E proprio qualche ora fa l’annuncio arrivato ha lasciato di stucco milioni di tifosi. Nessuno se lo aspettava: ecco la decisione sull’erede di Verstappen.

Post Verstappen, che bomba: “È disposto a parlare”

Uno dei personaggi più carismatici e discussi del mondo della Formula 1 e, ogni volta che rilascia alcune dichiarazioni, fa tanto rumore. Così Helmut Marko è riuscito a stupire i tifosi aprendo all’addio di Verstappen e tracciando la via riguardo al sostituto dell’olandese.

‘F1-insider.com’ ha posto delle domande all’81enne austriaco che si è sbilanciato riguardo soprattutto al nome di Oscar Piastri. L’australiano quest’anno ha fatto benissimo, riuscendo spesso e volentieri anche a battere il più quotato compagno di squadra in McLaren, Lando Norris. Marko non ha dubbi sul valore del giovane pilota e – a tal proposito – si è sbilanciato: “Mettiamola così, Mark Webber è sempre disposto a parlarne”, il messaggio lanciato dal consulente strategico di Red Bull riguardo proprio all’ex pilota e attuale manager di Piastri.

Il talento McLaren rimane – come lo stesso Norris – sotto contratto fino a fine 2026. Ma si sa come nel mercato piloti tutto possa cambiare da un momento all’altro. E quando Marko parla, non lo fa mai a caso. In questo modo Red Bull può davvero pensare di puntare forte sull’australiano per rimpiazzare Verstappen.