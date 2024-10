“Ce l’ho tatuato”, Pecco Bagnaia si confessa: i tifosi restano di sasso

Nel momento clou della stagione arriva la confessione di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia che spiazza tutti i suoi numerosi tifosi

Siamo ormai in vista del traguardo finale. Dopo mesi vissuti in apnea, per la continua altalena tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin in testa alla classifica iridata, la MotoGp emetterà il suo verdetto. Poche settimane e sapremo se ci sarà un nuovo re della classe regina del motociclismo o se, al contrario, Jorge Martin riuscirà nell’impresa di laurearsi campione del mondo in sella a una Ducati non ufficiale, quella del team Pramac, al crepuscolo della sua avventura con la Rossa di Borgo Panigale.

Un duello iridato, quello tra i due ducatisti, che quindi tiene con il fiato sospeso gli appassionati anche perché d’ora i poi i punti, quelli guadagnati e quelli persi, pesano di più, con ogni minimo errore che viene pagato a carissimo prezzo.

‘Pecco’ e il 26enne spagnolo, dunque, ma attenzione a Marc Marquez che potrebbe rivelarsi l’ago della bilancia nella bagarre per il titolo iridato. L’otto volte campione del mondo è il pilota più in forma del momento come attestano i suoi tre trionfi nell’ultimo periodo. Ebbene, proprio nel momento in cui l’attenzione di tutti è polarizzata dal finale thrilling della MotoGP arriva la confessione di Francesco Bagnaia che spiazza i suoi tifosi.

Francesco Bagnaia svela il motivo di un suo tatuaggio

Come anticipato nel primo paragrafo, sono tre i successi nella seconda parte di stagione per il prossimo compagno di box di Francesco Bagnaia che, però, in termini di vittorie stagionali batte di gran lunga tutti i suoi avversari, compreso Jorge Martin.

Tra i tanti trionfi di questa annata quello che ha particolarmente inorgoglito il campione del mondo in carica è il successo nel Gran Premio d’Olanda che si è disputato lo scorso 30 giugno sul mitico circuito di Assen. Lo ha confessato lo stesso ‘Pecco’ nel corso dell’intervista che ha concesso di recente al sito paddock-gp.com: “Assen è uno dei miei circuiti preferiti che ho anche tatuato sul braccio“.

Una rivelazione che ha fatto storcere il naso ai suoi tanti tifosi che evidentemente non si aspettavano che il loro idolo abbia tatuato il layout del circuito di Assen e non quello di una delle tante piste tricolori. Tuttavia, la scelta di Bagnaia è comprensibile e, in fin dei conti, anche condivisibile. Assen non è un circuito qualsiasi. Assen è l’Università del motociclismo dove si ‘laureano’ solo i veri campioni.

Insomma, un successo ad Assen è una sorta di passepartout per la gloria sportiva e chissà che l’essersi ‘laureato’ all’Università del motociclismo non sia stato per ‘Pecco’ un’anteprima della suo terzo titolo iridato di fila. Lo scopriremo tra poche settimane.