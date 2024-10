L’annuncio è una mazzata: Sinner fatto fuori

Nelle ultime ore Jannik Sinner ha dovuto incassare un colpo durissimo: ecco che cosa è successo all’azzurro

La stagione 2024 è ormai giunta al rush finale, ma il tennis continua a far parlare di sé non solo per quello che accade sul rettangolo di gioco. Nelle ultime ore, infatti, si è alzato un polverone a causa di una vicenda che vede coinvolto Jannik Sinner. Dopo il “caso doping”, è arrivata un’altra mazzata per il giovane azzurro.

Sarà l’invidia per ciò che è riuscito ad ottenere in questi mesi. Sarà perché chi vince, e lo fa molto spesso, non è mai troppo amato dai suoi colleghi. Sta di fatto che Jannik ha dovuto incassare l’ennesimo colpo basso da parte di uno dei tanti giocatori che ha messo in riga negli ultimi tempi. Il personaggio in questione è il 22enne americano Ben Shelton, il quale ha ben pensato di escludere l’azzurro da una lista in cui invece ci sarebbe stato perfettamente. Di cosa stiamo parlando?

Sinner ‘snobbato’ da Shelton, le parole del tennista americano sono una sentenza

In questi giorni, Shelton – che nel 2024 è stato sconfitto tre volte da Sinner (Indian Wells, Wimbledon, Shanghai) – ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sports’. Durante la chiacchierata, al classe 2002 statunitense è stato chiesto quali siano i tennisti che più ama guardare giocare quando non è impegnato in campo. Ebbene, il buon Ben ha clamorosamente snobbato Jannik indirizzando la sua scelta su altri due profili.

“Adoro guardare Carlos Alcaraz e adoro guardare giocare Grigor Dimitrov. Direi che questi due sono i miei giocatori preferiti se si tratta di dover seguire una partita. Alcaraz è un grande atleta, può fare la differenza con ogni colpo, intrattiene il pubblico e ha sempre il sorriso sulle labbra. È una personalità in campo, questo è ciò che mi piace guardare e mi dà la possibilità di vedere un intrattenitore ma anche qualcuno che gioca al massimo livello”, ha dichiarato Shelton ai microfoni della nota emittente.

“Grigor gioca così bene la partita. Penso che molto di quello che fa sia simile a quello che faceva Roger Federer. Tecnica perfetta, lo slice, il servizio. È tecnicamente valido in ogni colpo, ecco perché adoro guardarlo”, ha poi aggiunto.

Come dicevamo in apertura, le parole di Shelton hanno generato numerose polemiche tra appassionati ed addetti ai lavori. Sui social, in particolare, i supporters dell’altoatesino sono apparsi estremamente contrariati dalle dichiarazioni dell’americano e hanno risposto per le rime. Insomma, è scoppiata una vera e propria bufera. Bufera evitabilissima alla luce dell’esclusione a sorpresa di Sinner.