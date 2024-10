Milan, emergenza totale in vista del Napoli

È emergenza totale a Milanello in vista della cruciale sfida di San Siro contro il Napoli. Il riposo forzato dovuto al rinvio della gara di Bologna ha portato con sé solamente cattive notizie per il Milan, contestuali e collaterali. Innanzitutto, come è noto, non ci saranno né Reijnders né Theo Hernandez, costretti a scontare la squalifica nel turno infrasettimanale. Non solo, però. Perché martedì non ci sarà neanche Matteo Gabbia: risentimento al polpaccio per il difensore azzurro, che si traduce almeno in una decina di giorni di stop. Rimarrà da valutare quindi anche in ottica della sfida di Champions League con il Real Madrid del 5 novembre. Dietro quindi coppia di centrali quasi obbligata, con Tomori affiancato da uno tra Thiaw e Pavlovic.

Si sono infrante poi le speranze di rivedere in campo Tammy Abraham dopo l’infortunio alla spalla occorso durante la sfida con l’Udinese: l’attaccante inglese non comparirà perciò tra i convocati per la sfida con il Napoli. Con lui rischia di non esserci neanche Luka Jovic, che a meno di sorprese dell’ultima ora non siederà coi compagni a San Siro. Rosa ristretta quindi nelle mani da Paulo Fonseca, che a San Siro avrà una rosa quasi decimata per provare a fermare la corsa di un Napoli scatenato.

Gioele Anelli