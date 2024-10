Ultim’ora, ritiro per uno degli sportivi italiani più amati: addio a 35 anni

Un grandissimo nome dello sport italiano si ritira a soli 35 anni: arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire

Non arrivano buone notizie per gli appassionati italiani di sport. Manca ancora l’ufficialità, ma voci sempre più insistenti parlano di un possibile ritiro per uno dei campioni più amati. Dopo una carriera fatta di straordinari trionfi e imprese che permetteranno al suo nome di rimanere per sempre impresso nella storia, l’azzurro starebbe accarezzando l’idea di dire basta, abbandonando l’attività agonistica a soli 35 anni. Una scelta più che lecita ma che, se confermata, lascerebbe un grande vuoto nel cuore di moltissimi tifosi.

D’altronde, in Italia siamo abituati a vivere lo sport con passione, con grandissimo trasporto emotivo. Ci affezioniamo ai nostri beniamini, soprattutto in alcune discipline, quelle in cui da semplici professionisti gli atleti si trasformano in veri e propri eroi, simboli della nostra infanzia, adolescenza, ma anche dell’età adulta.

Modelli da seguire, o semplicemente rappresentazioni dei nostri sogni più profondi, quelli che non abbiamo avuto l’opportunità, per vari motivi, di inseguire di persona. Anche per questo, quando uno dei nostri idoli decide di mettere fine alla sua carriera, è come se in automatico finisse anche una parte della nostra vita. Una parte che non saremmo mai stati realmente pronti a lasciare andare.

Colpo di scena clamoroso nel mondo dello sport, l’idolo azzurro si ritira: carriera finita a soli 35 anni

Il ritiro dall’attività agonistica dopo aver conquistato una straordinaria medaglia d’argento ai mondiali è una decisione che nessuno avrebbe immaginato. Eppure, Elia Viviani sembra davvero convinto di dire basta, di chiudere la propria carriera con questo ennesimo successo. Il classe 1989 ha vissuto quest’anno una stagione non semplicissima, e con il contratto con Ineos Grenadiers in scadenza avrebbe davvero cominciato a prendere in considerazione un’ipotesi che i tifosi stavano cercando di allontanare con tutte le proprie forze.

Per quanto negli scorsi mesi abbia conquistato la sua terza medaglia olimpica e abbia dimostrato in più occasioni di essere ancora molto competitivo, Viviani sente di non avere più molti traguardi da raggiungere. Anche per questo motivo si sarebbe lasciato tentare da una prospettiva futura molto intrigante, che gli permetterebbe di rimanere in un mondo che ama, anche se con un ruolo decisamente diverso.

Stando a quanto riferito dal cronista Beppe Conti, l’azzurro starebbe trattando con la federazione per entrare con un nuovo ruolo nel team che preparerà la squadra per i Giochi olimpici di Los Angeles 2028, affiancando Marco Villa. Un’opportunità che gli permetterebbe di lavorare con i talenti più giovani del nostro ciclismo, dando ancora il suo contributo per mantenere alta la competitività della nostra nazionale.

Tale ipotesi resta però legata alla riconferma di Cordiano Dagnoni alla presidenza della Federazione Ciclistica Italiana, possibile ma non ancora scontata. Senza questa, non sappiamo se la proposta rimarrà valida o meno. Anche per questo motivo Viviani continua a temporeggiare e non ha ancora annunciato ufficialmente il proprio ritiro, in attesa di novità dai piani alti della federazione. Novità che tutti i suoi tifosi sperano possano essere negative. Perché la voglia di vederlo ancora in pista è più grande di qualunque altra cosa.