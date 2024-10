Fonseca: “Rinvio Bologna? Milan penalizzato. Credo ancora nello Scudetto”

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei rossoneri contro il Napoli, prevista domani alle 20.45. Ecco alcune delle sue parole, dalla lotta Scudetto fino al caso del match rinviato contro il Bologna.

Sul Napoli, Fonseca ha dichiarato: “Il Napoli è una squadra fortissima, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo. Sta in buon momento, vince, è al primo posto, arriveranno motivatissimi. Ma lo siamo anche noi. Napoli favorito per il Tricolore? In questo momento è al primo posto: è una delle squadre che può vincere lo Scudetto”.”.

Sul rinvio della sfida contro il Bologna: “È stato difficile gestire questo momento. Il giorno prima della partita non sapevamo se giocavamo o meno, avremmo potuto fare un altro allenamento… Noi volevamo giocare. Siamo stati molto penalizzati dal rinvio. Assenze? Volevamo giocare col Bologna anche perché ora col Napoli saremo senza due giocatori importanti squalificati. Poi, la squadra si è allenata bene e io ho fiducia in tutti i giocatori, compresi quelli che giocheranno nella posizione di Theo e Reijnders. Su Camarda non è cambiato niente: lavora sempre bene e si è confermato ciò che penso di lui, cioè che è un giocatore con un grande futuro”.

Su Leao: “Oggi non vi darò la formazione. Capisco la curiosità su Leao. Lui ha lavorato bene come sempre: non è un problema, non è un caso. Sono sicuro che tornerà presto ad essere quello che lui sa di essere e quello che tutti ci aspettiamo che sia. Non voglio dire se giocherà domani. Cosa non sta funzionando? Che l’allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale”.

Poi Fonseca ribadisce che il Milan è ancora in lotta per lo Scudetto: “Per me sì. Siamo una squadra forte, siamo in crescita e crediamo che possiamo essere una squadra che può lottare per lo Scudetto”. Chiosa su Inter-Juventus: “Più spettacolo o errori? Entrambe le cose”.