Iannone-Elodie, gesto eclatante in pubblico: lo hanno visto tutti

Continua a far parlare di sé una delle coppie italiane più glamour ed intriganti in circolazione, ovvero quella composta da Iannone ed Elodie

Il gossip in Italia è sempre stato attento alle coppie composte da personaggi del mondo dello sport ed altri dell’ambito di musica e spettacolo. In tal senso, a far parlare di sé da ormai un paio di anni, è quella composta da una splendida popstar italiana e da un fuoriclasse delle due ruote.

Ovviamente ci riferiamo a Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone, considerati come una delle coppie più glamour e affascinanti in circolazione. La popstar romana, uscita dalla scuola di Amici e divenuta negli ultimi anni una artista di grande prestigio e livello, è da due anni e qualche mese felicemente accompagnata con il pilota nativo di Vasto.

I due stanno vivendo momenti davvero positivi, anche a livello di carriera individuale: Elodie come detto continua a sfornare successi ed a riempire i palazzetti con la sua musica, senza dimenticare anche il debutto da protagonista di un film avvenuto lo scorso anno in Ti mangio il cuore. Iannone invece è riuscito a tornare in pista, dopo i 4 anni di squalifica per doping, diventando un protagonista nell’ultima stagione di Superbike.

I social impazzano: ennesimo gesto romantico tra Elodie e Iannone

Inizialmente, quando nel 2022 hanno iniziato a frequentarsi, Elodie e Andrea Iannone avevano tenuto la propria storia all’oscuro dei riflettori, vivendola senza titubanze ma con una certa riservatezza. Ma il gossip si sa, quando trova nuove piste e storie romantiche da raccontare, non si fa scrupoli. Dunque i due sono felicemente usciti alla luce del sole, mostrandosi in coppia in moltissimi ambiti pubblici.

Anche sui social non mancano i gesti d’amore tra la cantante ed il pilota. L’ultimo accenno evidente è arrivato all’account Instagram di Iannone, sul quale il campione del motociclismo ha pubblicato varie foto riguardanti l’ultima settimana vissuta tra il gran premio di SBK a Jerez (ultimo della stagione) e alcuni teneri scatti con la sua Elodie, in particolare dopo il concerto al Forum di Assago di quest’ultima.

Elodie, colpita evidentemente dal post del compagno, ha commentato pubblicamente scrivendo “cuore mio”, con tanto di emoji significativa. La conferma di come questa coppia vada a gonfie vele e si mostri felicemente legata ed innamorata. Non a caso ultimamente si è parlato anche di possibile proposta di matrimonio da parte di Iannone alla popstar con cui è legato dall’agosto 2022.