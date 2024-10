Nuova avventura per Greg Paltrinieri: tifosi gelati

Archiviati i Giochi Olimpici di Parigi 2024, Gregorio Paltrinieri si tuffa in una nuova avventura che stupisce i suoi tifosi

Supergreg non è uno dei tanti supereroi che popolano l’universo della Marvel comics. Supergreg è Gregorio Paltrinieri che in acqua si trasforma in una sorta di superman delle piscine e non solo. Con cuffia, occhialini e costume d’ordinanza, c’è sempre lui tra i più veloci in vasca o in mare aperto.

Lo dimostra il suo invidiabile palmarés dove spiccano ben 11 medaglie iridate, di cui 6 del metallo più prezioso, e 5 olimpiche tra cui l’oro nei 1500 stile libero ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Le ultime due le ha conquistate la scorsa estate a Parigi: uno storico argento nei 1500 stile libero e il bronzo negli 800 metri stile libero.

Tuttavia, la rassegna ‘a cinque cerchi’ parigina gli ha anche riservato la delusione della 10 km nuotata nelle acque torbide della Senna. Nel fiume delle polemiche, per il suo inquinamento oltre i livelli di guardia, Paltrinieri non è riuscito ad acciuffare quella medaglia d’oro che era il suo obiettivo dichiarato. Ora, però, è proprio il caso di dirlo, è acqua passata tanto che il 30enne carpigiano, tra la sorpresa dei suoi fan, si è tuffato in una nuova avventura.

Gregorio Paltrinieri, dalle Olimpiadi a una nuova esperienza

Per metabolizzare la delusione olimpica nella 10 km Gregorio Paltrinieri ha pensato bene di concedersi una rilassante vacanza insieme alla sua dolce metà, l’olimpionica a squadre nella scherma a spada, Rossella Fiammingo, a Tahiti. Supergreg, come ogni supereroe che si rispetti, neanche in vacanza viene meno al suo ‘dovere’ di salvare il mondo.

Infatti, come ha documentato con una serie di scatti postati sul suo account Instagram, il campione azzurro si è immerso nelle acque cristalline che bagnano la perla della Polinesia francese per dare il suo contributo nel recupero dei coralli, la cui proliferazione è il termometro dello stato di salute dei mari.

Nell’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport” Paltrinieri ha rivelato di seguire su Instagram una pagina di ragazzi impegnati nel recupero dei coralli che stanno morendo e di essersi messo in contatto con loro ricevendo una pronta risposta. Del resto, ha poi precisato il campione olimpico, “l’ecologia e l’ambiente mi stanno sempre più appassionando. Tutto ciò che può aiutare a migliorare le condizioni del pianeta mi vedrà coinvolto. Il mare è la mia idea di libertà.”



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gregorio Paltrinieri (@greg_palt)

Ma il mare richiama quelle acque libere con le quali Gregorio Paltrinieri ha un conto aperto. Tuttavia, l’appuntamento con l’oro, ‘saltato’ a Parigi, è soltanto rinviato a Los Angeles 2028: “Il fondo è la direzione migliore in questo momento. Se penso alla mia quinta e ultima Olimpiade sarà per chiudere il cerchio in bellezza e far bene nella 10 km”.